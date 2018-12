Japón comenzó a echar a sus propios habitantes de Tokio

Es difícil conseguir una redistribución de la población equitativa y proporcional, cuando los recursos económicos, los mejores servicios y la vida política se mantiene amontonada en las grandes metrópolis. Quizá es el momento de hacer caso al refrán que dice que 'cuando veas las 'barbas del vecino cortar hay que poner las nuestras a remojar'. Puede que sea ahora cuando España debería tomar medidas antes de llegar a niveles de sobrepoblación extrema, aunque sólo en algunas zonas puntuales. Nuestro reto particular es que esas metrópolis convivirán con zonas totalmente despobladas. De hecho algunas regiones de España rozan las menores cotas de densidad de población de Eropa, inluida Laponia. Tremenda paradoja.

La sobrepoblación en los países asiáticos es un problema creciente en la última década, y en Japón la situación es alarmante: casi un tercio de su población se apelotona en la capital, es decir, en una superficie de unos 2.188 km2, mientras que el resto del país se encuentra cada vez más despoblado. De hecho, la suma todos los territorios japoneses despoblados es equivalente a la superficie total de Austria.Además, lAnte este escenario, ¿Qué ha decidido hacer el ejecutivo japonés? PuesAunque pueda parecer algo impactante, no una solución tan novedosa. De hecho, incentivar a ciertos segmentos de la población para que vayan a zonas que, por unos motivos u otros (guerras, desertificación...) se encuentran deshabitadas, es una práctica que se lleva realizando desde épocas antiguas. Por ejemplo ya en la Edad Media los monarcas incentivaban a campesinos con tierras y dinero por poblar zonas desiertas por la peligrosidad de su localización durante las guerras.No parece nada poco coherente que el gobierno quiera motivar una redistribución de la población japonesa. Estarían matando dos pájaros de un tiro. Por un lado,Pero, ¿es suficiente con esta propuesta? A primera vista, no lo parece. Por más que 23.000 euros (3 millones de yenes) pueden sonar muy tentadores para muchos, no se presenta como algo fácil que muchos de los ciudadanos de Tokio decidan abandonar la capital para dirigirse a otras zonas más "rurales". El modelo económico que persiste hoy en día fomenta y refuerza la concentración, tanto política como económica de los países, en enclaves reducidos y muy bien definidos, lo que conduce a la marginación y el deterioro de otras zonas.