Jamás le reveles esto a un hombre: ¡lo alejarás!

1. TE PARECES MUCHO A MI EX

¿A caso a ti no te molestaría que te comparara con su amor del pasado? No importa si es una comparación positiva o negativa. Al hacerlo, le estarás enviando señales de que, en cierto sentido, estás con él porque te recuerda a tu ex pareja [y aunque no necesariamente sea así], él podría tomarlo de esa manera.





Es por eso que es mejor que nunca hagas comparaciones; de esa manera te evitarás muchos problemas.









2. ¿ESTOY GORDA?

Si te dice que sí, te vas a enojar y sentir mal. Si te dice que no, pensarás que está mintiendo. ¿Entonces para qué le preguntas? Ese tipo de consultas mejor hazlas con tu madre o tu mejor amiga.





3. ¿TE ACOSTASTE CON ELLA?

Están en una fiesta, llega una amiga de él, lo saluda y piensas que tuvo un pasado sexual o sentimental en algún momento de su vida con esa persona. Unos celos incontrolables te invaden y preguntas: ¿te acostaste con ella?





Y el punto aquí es: ¿para qué quieres saber? Eso denota cierta inseguridad de tu parte. Total, lo importante es que en la actualidad está contigo y que son muy felices, ¿no lo crees?









4. QUÉ LINDO CUERPO TIENE ESA CHICA, ¿VERDAD?

Pasa una mujer súper guapa y notas que él dirige su mirada hacia ella. Tú dices: es linda, ¿no? Y cualquiera de sus respuestas, te va a enfurecer. Así que evita preguntarle ese tipo de cosas. Enfócate en lo que realmente importa, no en situaciones banales que no los llevan a ningún lado. Al contrario, solo los conflictúan más.









5. "ÉL ES MI FANTASÍA"

Están viendo una película en la que el protagonista es tu actor favorito; es tan guapo que harías cualquier cosa con él... es ahí cuando dices: "él es mi fantasía sexual". Si bien él no lo podría tomar tan en serio porque se trata de una figura pública; de cierto modo, le insinuarás que él no te satisface lo suficiente.





Al mismo tiempo, le darás a entender que no es tan guapo como el actor, por lo que podrías afectar directamente su autoestima.





6. ¿CUÁNDO NOS VOLVEMOS A VER?

Aún no son pareja, apenas es su primer cita y durante la charla no se comentó nada respecto a un segundo encuentro. Llegas a tu casa y lo primero que le escribes es: ¿cuándo nos volvemos a ver? ¡error!





Antes que nada, tienes que estar completamente segura si existió la conexión suficiente para tener una segunda cita. Además, enviarle un mensaje inmediatamente, te hará ver como una mujer desesperada. Deja que las cosas fluyan con normalidad; si alteras las cosas, podrías arruinarlo todo.





Nota tomada de Soy Carmín