¿Irías? Buscan una pareja para vivir en un faro en medio de la nada y hay dinero a cambio

Esta es la atrayente oferta que acaban de cursar los propietarios de la East Brother Light Station, un faro construido en 1873 que en 1970 fue salvado de la demolición y convertido en hostal.



Desde entonces, este espacio casi paradisiaco visitado a diario por las olas del océano y las aves marinas ha recibido a miles de turistas que pagan por permanecer lejos de todo durante una semana.



Para la atención de los huéspedes, la elaboración de comida gourmet, la limpieza, el avituallamiento y el mantenimiento de las instalaciones se necesitan dos personas. Lo que ocurre es que los actuales responsables, Jillian Meeker y Che Rodgers, ya se retiran, por lo que urge determinar quiénes los reemplazarán.



Ahora, no cualquiera podrá hacerse cargo de esta responsabilidad. Junto a los propietarios del islote, Meeker y Rodgers participarán en la selección de los candidatos, que deberá definirse antes de la primavera. Y no será una tarea fácil.



Porque además de saber cocinar determinados platos gourmet para los huéspedes, de tener un físico que soporte las limpiezas diarias de las habitaciones, de poseer habilidades para realizar trabajos manuales, también se exige que uno de ellos sepa conducir la única embarcación que los conecta con tierra firme, por lo que deberá poseer la debida licencia como capitán de la Guardia Costera de EEUU.



"Los candidatos seleccionados serán una pareja, uno de los cuales deberá poseer una licencia de la Guardia Costera de operador de barco comercial -leemos en el comunicado de prensa divulgado por la organización sin fines de lucro que opera este enclave incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos-. Ambos operarán la posada de cinco habitaciones, y servirán tanto la cena como el desayuno, además de brindar servicio de ferry para los huéspedes y todas las demás tareas, desde chef hasta mucama."



"La experiencia y la capacidad culinarias de alta calidad serán una calificación esencial. El hostal permanece abierto cuatro días a la semana, y la isla también está disponible para uso diurno y eventos especiales. Los nuevos guardianes comenzarán a mediados de abril de 2019, lo que permite dos semanas de entrenamiento", concluye el documento.



Además de los 130.000 dólares en total, que la pareja deberá compartir, ambos tendrán garantizados el alojamiento y la alimentación en el lugar, según lo divulgado por la East Brother Lighthouse, una compañía de la propia Guardia Costera.



"Si trabajan duro para comercializar, llevar las reservaciones de la posada y operar de manera eficiente, potencialmente habrá más ingresos para ellos -precisó Tom Butt, el alcalde de la localidad de Richmond-. En los últimos años, el ingreso de los posaderos ha sido de alrededor de 130,000 dólares a dividir entre ambos. La corporación se ocupa de los seguros, el mantenimiento, las mejoras esenciales, etc. También tenemos muchos voluntarios que realizan tareas de mantenimiento y de administración".



Como en todo negocio, la parte de los ingresos por las reservaciones que no se gasta en la operación del hostal se destina al mantenimiento del faro y de las otras estructuras del islote, que obviamente suelen degradarse muy a menudo por el efecto del salitre y de los 150 años de antigüedad.



A punto de dejar para siempre su trabajo, Jillian Meeker ha reconocido que, aunque es bastante trabajo, también les resulta muy atractivo y bello.







