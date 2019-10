Instagram y Facebook comenzaron a eliminar los likes en 7 países

Instagram y Facebook, comenzaron a eliminar los likes, en una decisión histórica y que seguramente marcará un antes y un después en la era de las redes sociales.





Instagram ocultó en siete países el contador público de likes. Facebook también prueba en Australia y Vietnam mientras Twitter ya lo está pensando.





Instagram ha ocultado el contador público de likes y visualizaciones de video en siete países: Australia, Brasil, Canadá, Irlanda, Italia, Japón y Nueva Zelanda. Esto significa que los usuarios sólo ven la foto y los comentarios, no la cantidad de "me gusta", aunque sí les es posible darle like.





Cuando los likes desaparezcan, ¿será el fin de los influencers?



Una de las principales pruebas fue las historia de Instagram, donde el internauta se centra más en el contenido real que en el hecho de si gusta o no a otras personas. Por otra parte, Facebook también eliminó el contador de likes en Australia y Vietnam, mientras que en Twitter "se planea animar a la gente a que lea el contenido sin tener una reacción".





Esto tiene una explicación lógica, según el cofundador de Binfluencer y es que al quitar los likes, los usuarios se sentirán más libre de publicar cualquier cosa porque no serán comparados con otros más populares, los llamados influencers.