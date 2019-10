Instagram te permitirá espiar tranquilo tras eliminar esta función

Instagram sacó del apartado de las notificaciones (el icono del corazón) la función Siguiendo. Esto permitía que cualquier persona estuviera alertada de las acciones que realizara cualquier usuario que lo hubiera aceptado como seguidor. En otras palabras, se enteraba si alguien puso me gusta en la foto de otra persona, o si había visto un video en vivo, una historia, si tenía nuevos amigos, etcétera.





Esta pestaña comenzó a desaparecer desde agosto como una prueba, pero la suerte quedó sellada, ya que Instagram oficializó que dejará de mostrar la actividad en las cuentas que cada usuario sigue.





Las notificaciones de Instagram contaban tradicionalmente con dos apartados: Tú y Siguiendo. Mientras que Tú mostraba las notificaciones que afectaban directamente un usuario, como que alguien comente o le diera me gusta a una de sus fotos, la pestaña de Siguiendo mostraba la actividad de las personas a las que sigue el usuario.





La pestaña Siguiendo mostraba algo así como un registro/resumen de lo último que había pasado en las cuentas a las que un usuario sigue. Por ejemplo que cierta cuenta hizo cuatro me gustas o que ha empezado a seguir a otra cuenta. Técnicamente son datos públicos que ya se podían consultar manualmente, pero al estar todo sintetizado y ordenado cronológicamente en dicha pestaña, era mucho más ordenado espiar lo que hacían tus amigos.





Vishal Shah, el VP de producto de Instagram ha confirmado que la pestaña va a desaparecer a lo largo de esta semana. ¿El motivo? No se trataba de una función demasiado usada y según Instagram algunos usuarios no sabían que su actividad se estaba mostrando ahí. Por el momento algunos móviles siguen mostrando dicha pestaña, aunque no por mucho tiempo.





Si bien ahora será imposible saber la actividad de los contactos desde la cuenta de un usuario, el usuario podrá "espiar", "chusmear" o "stalkear" sin que su actividad sea vista por los demás.