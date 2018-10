Insólito: un salteño creó una moto que funciona con agua salada

Un mecánico de motocicletas de la localidad de Campo Santo, en la provincia de Salta, llamado Juan Siclera, de 62 años, conoció el novedoso método utilizado en Alemania y lo trasladó a su taller. Creó un motor cuyo combustible es el agua salada. En su taller, sus compañeros lo filmaron y enseguida el video se volvió viral.

"Esta es la tecnología que vamos a tener en unos años," dice Siclera. Siclera desarrolló el método junto a un argentino en Alemania. "Entablamos una amistad y nos pasó algo que era novedoso para nosotros. Lo hicimos hace 16 años la primera celda de oxígeno y dio resultado, hoy por hoy algo la segunda celda y los changos sin querer mi filmaron y lo pusieron en Internet," dijo.

"Yo retuve todo en mi cabeza, siempre me sentí motivado a retomar el proyecto, pero por una u otra cosa no lo hacía; hace un par de semanas me decidí y comencé de nuevo", expresó. Imparable, relató: "Todo lo que tiene lo fabriqué, muy pocas cosas son compradas, los gastos hasta el momento suman más de 12 mil pesos".

"Tengo un recipiente con agua al cual agrego sales, por medio de manguera llevo esa agua hasta un sistema de plaquetas que fabriqué con chatarras, más policarbonato y otros elementos", contó y agregó que luego "se separan los gases de hidrógeno por un lado y oxígeno por otro, uno sale por una manguera por ser más pesado y el otro gas por otra manguera. El hidrógeno hará de combustible".

Poder lograrlo le llevó entre seis y siete meses de arduo trabajo. "Es muy minucioso, cada cosita tiene que estar en su lugar, sino no funciona. Esta es la tecnología que vamos a tener unos cuantos años más. Cualquier lo puede armar, cualquiera que tenga en su cabeza idea y ganas de trabajar, pero requiere mucho tiempo, mucho pensamiento", subrayó.

En un principio su idea no es comercializarlo, sino que fue un simple experimento que el intentó ir mejorando desde sus conocimientos.

