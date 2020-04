Insólito: un intendente sancionó a una enfermera por pedirle barbijos

Luis Polti, intendente de Recreo, Catamarca, sancionó a María Paula Nieto, una enfermera que trabaja en el control sanitario de la ruta N° 157 y que le había pedido barbijos para poder tratar a los pacientes y evitar riesgos de contagio de coronavirus​. Ahora, el jefe comunal iniciará un proceso penal contra la trabajadora por violar su intimidad al grabarlo.

La conversación entre ambos quedó registrada en un audio que se viralizó por las redes sociales: "No me faltes el respeto delante de la gente como me lo faltaste anoche". Ante la respuesta de la profesional de la salud, protestó: "Me vas a dejar hablar a mí porque yo soy el intendente. Esperá que termine de hablar".

"Vos no sos quién para venir a decirme todo lo que me dijiste. No me vas a faltar el respeto ni vos ni nadie. Vos tenés tu directora", agregó mientras la discusión se tornaba cada vez más áspera.

Por último, Polti sancionó a la enfermera: "Tenés dos días de suspensión sin goce de haberes y después voy a ver si seguís a cargo. También tenés apercibimiento. Cuando termine la cuarentena te voy a decir en qué área vas a trabajar, porque acá no trabajás más".

Inmediatamente luego de la viralización del audio, el intendente salió de defenderse: "El que sufrió de violencia de género soy yo. Es ella la que me grita a mí y me falta el respeto, yo en todo momento le pido que no me falte el respeto".

"Hay una ley que nos ampara y que dice que no se nos puede grabar; no podemos tener cámaras donde se reúnen los empleados. Por eso, los medios provinciales le están haciendo mal a ella, porque de ahí saco todas las capturas para iniciarle una acción penal. Ahora le va a caber una sanción mucho más grave", explicó en diálogo con Radio Juventud.

Por último, aseguró que "en cualquier camioneta del municipio hay una caja con 250 barbijos, alcohol en gel y alcohol puro".

JPE