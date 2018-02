"Finjo situación peligro para hacerte quedar como un héroe! QUE NO TE TACHEN DE COBARDE! Te aparezco en moto vestido de turró y finjo que te asalto o te robo para que quedes como un héroe delante de tu familia, novia o mujer! El servicio cuesta 5000 y cada golpe en la cara que me des cuesta otros 500 y si querés pincharme la moto eso cuesta otros 2000 no te pierdas la chance de quedar como héroe! Y dale una lección al mundo de que todos podemos defendernos!!", dice el anuncio. ¿Lo contratarías?

finje ser motochorro por plata (2).jpg



Fuente: pronto