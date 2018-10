Increíble transformación de hija de Daddy Yankee: pesaba 113

"Bajar de peso NO ES FÁCIL. La comida es una droga más", declaró la joven de 17 años junto con una serie de fotografías del antes y después de su cuerpo que sorprendieron a sus seguidores.



"No es fácil estar sobre peso. Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo completo... en fin, no me gustaba como era", confesó la hija del reguetonero quien dice que lloraba de la frustración porque no lograba bajar de peso a pesar de intentar varias dietas.



"Hasta que me dijeron que pesaba 227 libras (113 kilos)...... ¡Sí! Y decidí cambiar mi rutina y aguantar la boca jajaja. Empecé a ejercitarme y a comer sano", reveló Jesaaelys sobre el método con el que finalmente logró alcanzar su meta.



La joven, que ahora se dedica a temas de maquillaje y moda en Instagram, aseguró que con el apoyo de su familia y su perseverancia y paciencia logró acostumbrar a su cuerpo a nuevos hábitos saludables.



"No es fácil acostumbrar al cuerpo a cosas diferentes porque requiere tiempo. Si estás leyendo esto y estás pasando por una situación similar, quiero que sepas que te entiendo y que la jornada no es fácil", declaró Jesaeelys y compartió palabras de apoyo para quienes atraviesan una situación similar.



"Los cambios no se ven de un día para otro pero SE PUEDE", aseguró la influencer y dijo que bajar de peso fue el logro más importante de su vida.



"Ámate tal y como eres, acéptate. Acepta tu cuerpo y todas las imperfecciones que tiene porque TODOS TENEMOS. Nunca te sientas inferior a alguien por su "belleza" porque al final la belleza es relativa".







Fuente: infobae