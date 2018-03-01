Imperdible: el nuevo hit para la Selección Argentina al ritmo de Despacito

A pedido de Chiqui Tapia, El Show de Andy, la banda de los famosos que animó el cumpleaños de Carlos Tevez, compuso una canción.
Con la versión de Despacito, de Luis Fonsi, El Show de Andy grabó su tema de aliento para la Selección Argentina.
♪♫♬ SI, HOY DEJO TODO LO QUE TENGO PARA HACER
VOS SOS LA ALEGRIA LA PASION
HAY, QUE PONER HUEVOS Y JUGAR CON EL CORAZON
DEN LA VIDA POR LA SELECCION
YA, LOS MALOS MOMENTOS QUEDARON ATRAS
POR QUE CADA DIA YO TE QUIERO MÁS
TE SIGO A TODOS LADOS VAMO A COPAR RUSIA
VOY, CON ESA ILUSIÓN DE GANAR EL MUNDIAL
POR QUE LIO MESSI LE VA A DEMOSTRAR
QUE EL MEJOR DEL MUNDO JUEGA EN ARGENTINA
JUGADORES
HAY Q PONER HUEVO PARA SER PRIMERO
PARA TRAER LA COPA HAY QUE DEJAR LA VIDA
ARRANCA EL CARNAVAL EN TODA LA ARGENTINA
BRASILERO NO TE ILUSIONES POR QUE TE FALTAN HUEVOS
YA TE ARRODILLASTE FRENTE A MARADONA
Y ESTE AÑO MESSI TRAE LA CORONA.
SI, HOY DEJO TODO LO QUE TENGO PARA HACER
VOS SOS LA ALEGRIA LA PASION
HAY, QUE PONER HUEVOS Y JUGAR CON EL CORAZON
DEN LA VIDA POR LA SELECCION ♪♫♬