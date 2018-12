Horóscopo de fragancias: mirá qué perfume usar según tu signo

ARIES

Chanel Nº5 Red Edition (100 ml, AR$ 6.900)



El regalo perfecto para una ariana. El perfume femenino por definición se viste de rojo y abandona su frasco traslúcido por primera vez. Edición limitada del Eau de Toilette N°5 L'EAU y el Eau de Parfum N°5 (100 ml) en vidrio rojo tintado y de 55 piezas numeradas en cristal rojo Baccarat en formato de coleccionista de Extrait N°5 (900 ml).



Aries es el signo pionero por definición: siempre primero en llegar, jamás pasa desapercibido y allana el camino para los que quieran venir después. ¡Características que podemos aplicarle no sólo a esta fragancia sino a su creadora, la gran Coco Chanel!



TAURO

La vie est belle L Éclat de Lancôme, (50 ml, AR$ $4.140)



Compuesta por la Flor de Azahar, la Bergamota y la frescura de un Bouquet de Flores Blancas, esta fragancia remite al signo venusino de Tauro en tanto su frescura, su femineidad y sus componentes naturales. Las taurinas tienen una especial conexión con la naturaleza, perciben el mundo detrás del goce sensorial y gustan del confort, el relax y la contemplación: ideal para ellas esta explosión floral.



GÉMINIS

Scandal de Jean-Paul Gaultier (80 ml, AR$ 4.540)



Bien geminiana, esta fragancia se inspira en una hipotética mujer con dos facetas bien definidas e irresistibles: su versión diurna, dulce y fresca, encarnada en las notas a miel, gardenia y naranja sanguínea, y su versión nocturna y sensual encarnada en las notas de pachuli: las dos en una. ¿El concepto detrás? Imposible distinguir entre una dama de la alta sociedad y una reina de la noche. Para estas mujeres camaleónicas y juguetonas.



CÁNCER

Gucci Bloom Acqua Di Fiori (50 ml, AR$ 3.610)



Floral, fresca y verde. Esta fragancia juvenil está representada por la actriz Dakota Johnson, Hari Nef y Petra Collins. Ligeramente aniñada en su dulzura, evoca al nostálgico recuerdo de un próspero jardín lleno de flores. Cáncer es un signo que necesita dar y recibir amor, sensible y muy conectado a la infancia (¡y a los infantes!). La memoria olfativa es un universo con el que se sienten muy cómodas, y un perfume amable y simple como éste es ideal, que traslada a una sensación de seguridad, protección y placer con solo olerlo. Siguiendo con la edición anterior, Gucci Bloom, la edición de este 2018 se presenta con el mismo envase, pero se lanza con una etiqueta vestida con un estampado de Herbario verde.



LEO

Platinum Leather de Carolina Herrera Confindential (100 ml, AR$ 9.200)



Una edición de ultra lujo para las mujeres más glamorosas y dramáticas del zodíaco. Platinum Leather, formulado por la perfumista Amandine Marie Clerc bajo la dirección artística de Carolina Herrera de Báez, está inspirado en las técnicas de perfumería oriental tradicionales. Las materias primas, opulencia pura: cuero, pimienta rosa, cypriol, y la flor más representativa de la casa; el jazmín sambac. Platinum Leather combina aromas arcillosos con el encanto de una suntuosa noche árabe. Imposible pasar desapercibida. Solo apto para noches especiales y exclusivas. Noches leoninas.



VIRGO

Omnia Amethyste de Bulgari (65 ml, AR$ 2.900)



Suave, fresco, equilibrado y elegante. Tan delicado como el aroma de iris y las rosas de Bulgaria acariciadas por el rocío de la mañana. Pomelo rosado, salvia y amatista son las notas que acompañan. Las virginianas, discretas, armónicas y fanáticas del equilibrio, necesitan una fragancia fresca que pueda acompañar sus looks elegantes y su estilo de vida cargado de responsabilidades sin hacerlas desentonar en ningún momento.



LIBRA

Bella de Nina Ricci (30 ml, AR$ 2.055)



La nueva consigna de Les Belles de Nina es un hashtag que vale para cualquier discurso: #princesslife. Preparadas, listas... ¡A brillar! Con este relato de princesas modernas detrás, no sorprende que Bella sea la fragancia ideal para las librianas: las princesas del zodíaco, las más fashionistas, femeninas y estéticas.

Una fragancia moderna e intensa, floral con notas ácidas. Su jugo es una delicia sexy con una fuerte personalidad.



ESCORPIO

Black Opium de Yves Saint Laurent (50 ml, AR$ 3.595)



Ya es un clásico de YSL aunque existe desde 2014. Nocturno, glamoroso y adictivo, como son las mujeres más misteriosas y magnéticas del zodíaco. Las notas de salida son pimienta rosa, flor de azahar del naranjo y pera; las notas de vorazón son café, jazmín, almendra amarga y regaliz; las Notas de Fondo son vainilla, pachulí, cedro y madera de cachemira. Un perfume intenso y pesado, cargado de personalidad, para mujeres inolvidables. La seducción escorpiana, en un frasco.



SAGITARIO

Joy de Dior (30 ml, AR$ $2.895)



Se dice que es la alegría condensada en una fragancia. Tonos de miel y leche que remiten a una piel aterciopelada. Lo asociamos al signo de Sagitario ya que es el signo de Jupiter, planeta de la abundancia, el optimismo y la visión global. Esa sensación de que todo está en su lugar es muy sagitariana.

"La generosidad de la universalidad. El lujo claro de un sitio perfecto. Hemos tenido la ambición loca de hacer de esta alegría un perfume" describen los perfumistas detrás de esta creación. Se completa con tonos florales y musk.



CAPRICORNIO

Carat de Cartier (100 ml, $6.700)



Para el signo más ambicioso, un perfume que es descripto como "la interpretación olfativa del diamante".

Compuesto por violeta, lirio, jacinto, ylan ylang, junquillo, madreselva y tulipán: una por cada color del arcoíris que contiene este diamante. Lujosa, deliciosa y compleja, esta fragancia es toda una experiencia olfativa. Para mujeres poderosas que saben lo que quieren y no tienen ningún prurito en ir detrás de ello.



ACUARIO

L'Interdit de Givenchy (50 ml, AR$ 3.450)



Audaz y rebelde como las acuarianas, un perfume que dialoga con la historia de la casa que le dio vida. El glamour inmaculado venía acompañado de emoción. La elegancia irreverente.

Un perfume que desde su propuesta plantea desafiar las reglas y las convenciones para entregarse a la singularidad. Ideal para acuario, el visionario del zodíaco, el que prefiere morir a vestir (u oler) como todos.



PISCIS

Daisy Love de Marc Jacobs (100 ml, AR$ 3.850)



Daisy Love Marc Jacobs es innegablemente femenina , a la vez juvenil, fácil de usar y sofisticada. Acuática y de espíritu joven y lúdico como las piscianas, y a su vez innegablemente fashionista. Posee notas radiantes de mora ártica cristalizada, pétalos de la flor del lechoso, de un aroma solar pero cremoso, y una cálida combinación de almizcles de Cachemira y madera de deriva. Para chicas sensibles que a su vez tienen un radar innato para las tendencias.









