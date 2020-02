Horóscopo para este domingo 2 de febrero

ARIES (marzo21-abril 20)

Amor: una discusión tiende a reiterarse; mejor, darse una tregua. Tal vez, no es tan distinto lo que ambos piensan. Salud: inusual vigor físico. Sorpresa: un oscuro misterio se resolverá.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: un compañero de su entorno le pedirá una cita. Conviene responder con el corazón, sin reservas. Salud: vuelva a hacer gimnasia. Sorpresa: una pregunta no será respondida.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: un juego de miradas provocará una atracción irresistible. Déjese llevar y será una cita inolvidable. Salud: cuide su tiempo libre. Sorpresa: un amigo le hará una dura crítica.

CANCER (junio 22-julio 23)

Amor: una alegre confusión le acercará a alguien que le atrae pero la iniciativa quedará de su lado ¡Anímese! Salud: molestias en los oídos. Sorpresa: un fantástico relato le turbará.

LEO (julio 24-Agosto 23)

Amor: surgirán obstáculos para relacionarse con los demás pero en paseo de compras conocerá a una bella persona. Salud: equilibrada en todo. Sorpresa: dejará de lado una linda invitación

VIRGO (agosto 24-Septiembre 23)

Amor: un encuentro fortuito con alguien de su pasado puede terminar en romance. Prepárese. Salud: las verduras le harán bien. Sorpresa: cierto dinero le será devuelto finalmente.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Amor: habrá señales de aburrimiento. Será buena idea visitar el lugar donde el romance inició. Salud: agregue frutas a su dieta. Sorpresa: una creencia resultará una decepción.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Amor: las relaciones de la pareja con la familia mejoran pero un entrometido le desafiará. Salud: previene un accidente. Sorpresa: un fracaso se convertirá en éxito.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Amor: su simpatía no le ayuda hoy y necesitará un abrazo; su pareja estará ahí. Salud: menos ideas negativas, mejor. Sorpresa: muchas virtudes y ningún defecto.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: fuertes emociones le impulsan a cometer torpezas. Cálmese o alejará a cierta persona. Salud: una alergia se disipa. Sorpresa: su intuición dará en el clavo.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: compromisos familiares se suman pero quiere hacer cosas más placenteras. Su seducción brillará. Salud: cada día mejor. Sorpresa: llega por fin ansiado reconocimiento.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: su alma sensible le predispone a una relación nueva. No la busque; llegará en el momento preciso. Salud: dolor de pies se alivia. Sorpresa: el más rápido no será el mejor.