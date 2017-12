Horóscopo del amor: mirá lo que le espera a cada signo en 2018

Signos de fuego





Aries -liberado de un intenso y extenso clima de liberación e incertidumbres -comienza un año 2018 especial. Para los arianos se inicia un tiempo muy particular pues finalmente -luego de siete años- Urano, el loco creativo abandona su signo. A partir de mayo del 2018 Urano ingresa a Tauro y desacelera sus angustias arianas. Podrá enterarse de lo que construyó en vincularidad de pareja durante el último septenio: se han vuelto más libres y creativos o más distanciados y con sensación de mutuo desconocimiento (o probablemente ambas cosas a la vez). Si aún les queda algo pendiente por decirles a sus parejas será entre noviembre y diciembre del 2018 -cuando Urano vuelve a visitarlos- es el tiempo de actualizar la relación con auténtica libertad, aunque también incluye el riesgo de perder seguridad y permanencia en el vinculo.





Leo: Durante los últimos dos años un trígono de fuego les trajo grandes posibilidades de construir vínculos libres y creativos. Esta fluidez alcanzada en sus relaciones tenderá a mermar en el 2018 pero la novedad es que Júpiter les permitirá construir lo que quizás en estos últimos tiempos parecía volátil o excesivamente encerrado en cuanto afectos y amor. Júpiter desde el signo de Escorpio les traerá intensas novedades emocionales y nuevos proyectos familiares. El planeta Urano desde Tauro les propone actualizar su identidad en proyectos vinculares que deben reunir autenticidad y compromiso.





Sagitario: Liberados finalmente del peso de Saturno, iniciarán un año de cosecha y fertilidad. Saturno -el planeta del realismo y la objetividad- los visitó durante los últimos dos años y medio a los entusiastas sagitarianos, llevándolos a tomar conciencia de la realidad construida en estos últimos tiempos de modos excesivamente crudos y objetivos -más de lo que su natural alegría sagitariana puede soportar-. Aliviados ahora del peso de Saturno, el 2018 se propone como un año de decisiones realistas y sólidas en sus relaciones y sobre todo en sus parejas. Cuanto más claros y pragmáticos logren ser en sus decisiones amorosas, más se beneficiarán con la expansiva llegada de Júpiter, que a partir de noviembre del 2018 ampliará sus vidas afectivas activando el romance y las fantasias.





Signos de tierra





Tauro: El 2018 será un año de grandes cambios para este signo, pues Urano irradiará su creativa inestabilidad al ingresar en el mes de mayo a este estable signo. Urano -el Loco Creativo- les propone un año de peculiar liberación. Este planeta (asociado a la libertad y a los imprevistos) activará en los Taurinos una gran necesidad de cambio y autenticidad -diametralmente diferente a su tendencia a la quietud y a la inercia-. Ya desde octubre del 2017 cuando Júpiter ingresó a Escorpio -su signo opuesto- se exacerbaron las temáticas de pareja, obligándolos a ver todo -lo luminoso y lo oscuro- de sus relaciones. Los próximos meses los taurinos y sus parejas verán intensificadas tantos tensiones como afinidades llevándolos a tomar claras decisiones sobre si quieren seguir adelante en sus relaciones. El año 2018 los llevará a hacer cambios liberadores y creativos en el área amorosa.





Virgo: Las personalidades virginianas tienden a ser más introvertidas que extrovertidas, más observadoras que comunicativas, pero sin embargo a lo largo del 2018 se encontrarán más expresivas y entusiastas que nunca. Este año se presenta como un periodo para confiar más en lo que perciben y sobre todo para animarse a comunicarlo. Este clima de confianza expresiva proporcionará a las prudentes personalidades virginianas un año de insólita confianza y fluidez con sus relaciones en general y con sus parejas en articular. Se sentirán mas admirados y seguros y esto les permitirá opinar con mayor apertura mas y creatividad. En este periodo priorizaran con menos prejuicios sus necesidades personales.





Capricornio inicia un año muy especial pues recibe en su signo a Saturno -en diciembre 2017-. El gran constructor se instala en el signo de la cabra durante dos años y medio para sugerir un clima de re validación y re negociación en temas de pareja. Capricornio deberá aclarar cuánto va a poner cada miembro de la pareja en sostener el vinculo. Acostumbrado a ser quien aporta el mayor esfuerzo en cada relación, quizás sea un periodo de recapitulación y reconocimiento del gran placer que siente al reconocerse más fuerte y responsable que el resto. Los capricornianos -los dadores de respuesta hábil- tendrán un 2018 plagado de realismo y de logros. Aunque este año significará esfuerzos vinculares, puede verse aliviado gracias al clima liberador que Urano les propone. Urano desde Tauro (signo afín) les aportará vientos de creativa libertad que les permitirá soltar toda relación que requiera esfuerzos innecesarios y les propone comprometerse con aquellas que de verdad valgan la pena.





Signos de aire





Géminis: Este signo inquieto y versátil se sentirá seguramente aliviado durante el año 2018 pues Saturno se aleja finalmente de su signo opuesto y deja de exigirles desmedido esfuerzo y responsabilidad. Durante los dos últimos años Saturno desde Sagitario los empujó a madurar y a entender cuál es la clave de sus relaciones. Los próximos meses se les presenta la posibilidad de enterase si han logrado conformar una pareja más sólida o más distante. Este nuevo año trae cosechas visibles en las relaciones de los geminianos que les ayudará a entender y a valorar cuál fue el aprendizaje que les dejó el maestro Saturno durante los últimos dos años ya transcurridos.





Libra: Los librianos se vieron beneficiados durante los primeros diez meses del 2017 por el tránsito de Jupiter por su signo. Jupiter realizó el efecto "lupa" que les permitió ver con mayor claridad y les dio la posibilidad de elegir mejor su realidad amorosa. El año 2018, los encuentra, a los seductores librianos, con la posibilidad de cosechar una mejor autovaloración para desde allí vincularse desde un lugar más igualitario frente al amor. Saturno por su parte viene a desilusionar su mundo de hechizos desmedidos pidiéndoles superar expectativas exageradas para construir bases emocionales más realistas y eficientes.





Acuario: A los acuarianos se les presenta un 2018 lleno de oportunidades de expansión y conocimiento. Este signo rápido y creativo suele poner mucho esfuerzo en el área laboral, en donde deberán aprender a discriminar entre lo valioso y los excesos innecesarios para estar atentos a no perjudicar a sus vínculos amorosos. Tendrán que estar muy conscientes de los tiempos que le dedican al trabajo y al amor para no excederse y no caer en estrés y malestares. El 2018 les propone animarse a confiar en que ser ellos mismos -con espacios propios que incluyan libertad y creatividad -es siempre el mejor negocio en todos los sentidos.





Signos de agua





Cáncer: Saturno se instala en Capricornio -signo opuesto a Cáncer- en diciembre del 2017 y se queda durante los próximos dos años y medio. Enfrenta a las personalidades cancerianas a tomar conciencia de la realidad de sus parejas: tanto de las dificultades que puedan tener como de los talentos. Es tiempo para terminar de decidirse: ¿quieren tomar distancia o comprometerse y consolidarse en un vinculo? Es un periodo para madurar y entender que la inmensa ternura que esperan de los otros es en verdad su propio talento. Lo amoroso que anhelan de sus parejas es su propia cualidad y es tiempo de expresarla. Saturno (el "desilusionador" cósmico) durante todo el año retirará los hechizos desmedidos sobre sus relaciones y los llevará a comprometerse con seres reales, ni idealizados ni denigrados. Tiempos de realismo tanto en sus parejas como en las sociedades o acuerdos que pretendan realizar.





Escorpio: El 2018 será el año de Escorpio ya que luego de 12 años Júpiter -el gran benefactor- se instalará en su signo hasta noviembre 2018. Así los intensos y desconfiados escorpiones atravesarán un año un año lleno de posibilidades de mejorías generales y de sanciones románticas que solo podrán aprovechar si aceptan el reto de la confianza. Será cuestión de animarse a dejar de controlar y alzar las velas para que Júpiter los lleve a donde la inteligencia expansiva del cielo les proponga.





Piscis: Este signo se verá bien aspectado por un fluido trígono de Júpiter desde un signo afin y de agua como es el signo de Escorpio. El 2018 se presenta como un tiempo para arriesgarse a tener una amorosa adaptabilidad a lo que el destino les vaya proponiendo. Piscis estará mas abierto a la aceptación de los proyectos que sus relaciones y sus parejas les propongan. El clima del cielo les sugiere estar mas intuitivos y amorosos para entregarse a los inteligentes desafíos que Saturno y Urano les propondrán desde el elemento Tierra. Los Piscianos debería entregarse a un año lleno de oportunidades de actualización y reciclajes amorosos con sus parejas.





Por la astróloga Beatriz Leveratto





Fuente: clarin