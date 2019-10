Horóscopo chino 2020: tips para el año de la rata de metal

El 25 de enero del 2020 en nuestro calendario occidental comienza el año de la rata de metal (también llamada "de oro"). Para los chinos será el 4718 y abrirá un nuevo ciclo de 60 años, una nueva era. ¡Gran celebración para ellos! ¿Qué recomiendan hacer durante los meses finales del chancho de tierra? ¿Cómo poner la energía a favor durante el 2020 que ya se aproxima?

"Mi consejo hasta el 25 de enero es ser más preventivos que predictivos. Tenés que prepararte como se preparan los chinos: de verdad, por dentro y por fuera. Con esto quiero decir, escaneá tu vida, tirá todo lo que no te sirva, regálalo, pensá en tus prioridades, pensá qué tipo de vida vas a querer tener en los próximos años. Hay que soñar más, yo me pregunto... ¿por qué los sueños dejaron de existir en la gente? Y no se trata solo de esperanzas, es cuando decis, 'yo tuve ganas de hacer esto y no me animé'. La rata te va a impulsar."





"Esto es un gran festejo porque la rata trae prosperidad, para ellos es abundancia (sobre todo se ven favorecidas las ratitas que nacen en verano, porque los graneros están llenos y hay comida)."









¿Qué año estamos dejando atrás? "El chancho jabalí salvaje (haciendo referencia al chancho de tierra) nos está clavando las guampas y va a dejar un lodazal humano. Entonces la rata va a sobrevivir cuando haya malaria, crisis, hambre. Puede haber un cambio en la moneda mundial, el bitcoin, puede desaparecer el Euro. La economía de ahora no se sostiene, se empieza a gestar un cambio."

La rata: sociable, ingeniosa y amante del arte