Home office: sólo el 4% de los trabajadores recibió compensaciones por sus gastos

Desde el 20 de marzo, el hogar se transformó en la nueva oficina para la mayoría de los argentinos. Y para buena parte de ellos, trabajar bajo esa modalidad fue algo totalmente nuevo.

Después de más de tresmeses de cuarentena,la selectora de personal Adeccoindagó entre los trabajadores si seguirían haciendo home office cuando se levante la cuarentena. Más de la mitad (51%) contestó quecontinuaría trabajando desde sus hogares. A pesar de que sólo el 4% de los que hacen teletrabajo reconoció que la empresa se hizo cargo de algunos de sus gastos,como Internet o línea de celular, comidas durante la jornada laboral y equipamiento de oficina, como la computadora y la silla ergonómica.

La encuesta, realizada entre 3.839personas, también reveló que si pudieran elegir cuántos días quedarse trabajando desde casa y cuántos ir a la oficina, la gran mayoría trabajaría más días desde su casa: 22% trabajaría todos los días desde su casa y sólo iría a la oficina por reuniones o temas importantes.

Sin embargo,el28% dio que iría 3 veces por semana a la oficina. Otro15%, iría dosveces por semana. Un14% trabajaría todos los días en la oficina. Entanto que, un5% iría sólo una vez por semana a su lugar de trabajo. Finalmente un 16% de la muestra dijo que su puesto/posición no le permite hacer home office.

¿Qué les resulta más difícil de trabajar en casa? Lograr mantener una rutina estable (28%), tener una buena conexión a Internet (24%), trabajar con la familia alrededor (21%), trabajar solo (10%), las exigencias del trabajo (8%), las actividades de la casa (6%), y ayudar a los chicos con las tareas del colegio (3%).

Al consultarles si creen que el equilibrio entre el trabajo y la vida personal es más difícil haciendo home office, el 47% cree quedepende de cómo se organice cada uno. Sin embargo, al 28% sí le resulta complicado, mientras que para el 18% no.

Más de 6 de cada 10 encuestados consideran que realizar home office es difícil de igual manera para los padres como para las madres. Tresde cada diez creen que es más difícil para las madres y sólo el 3% cree que para los padres.

“Una de las principales tareas para teletrabajar es definir horarios. Es necesario tener una rutina laboral con tiempo de descanso. Es muy importante hacerlo y aún más cumplirlo”, explicó Alexandra Manera, directora de Recursos Humanos del Grupo Adecco Argentina & Uruguay. “Estar en línea todo el tiempo también cambiará la jornada laboral típica. En un futuro no muy lejano dejarán de existir las jornadas laborales de ocho horas. Esto requiere que los empleados establezcan límites claros, distribuyendo su tiempo familiar, tiempo personal, tiempo libre y horas de sueño”, agregó Manera.

Entre otros aspectos, la encuesta preguntó por las reuniones corporativas. Para 6 de cada 10 consultados, las reuniones online son productivas, mientras que para el 19% no lo son. Y al consultarles sobre la duración de las mismas para que sean realmente efectivas, para el 43% de los trabajadores deberían ser de 30 minutos, el 38% cree que máximo de una hora, el 10% una hora y media, y para el 9% deberían ser aún más largas para que sean productivas.

La encuesta de la empresa de consultoría en Recursos Humanos detectó, además, que más de la mitad (57%) de la muestra en algún momento de la cuarentena pensó que sería bueno vivir en algún pueblo o ciudad menos poblada.

Además, se les consultó a los que todavía viven en algún lugar donde la cuarentena es estricta, sobre qué les genera cuando ven que en algunos lugares del país están liberando las diferentes actividades: el 38% siente esperanza, el 18% ansiedad, al 14% le dan ganas de irse a ese lugar, y solo el 5% siente envidia. El 25% comentó que vive en una provincia o lugar donde ya relajaron las medidas.

En tanto, sobre la vida social en cuarentena, el 60% de quienes contestaron la encuesta contó que ya festejó algún “zoomple” (festejo de cumpleaños virtual) y el 23% de ellos participó en más de 3 festejos en lo que va del aislamiento.

¿Cuáles serán los hábitos que se mantendrán cuando finalice la cuarentena? Según los encuestados, el lavado de manos (67%), la utilización del tapabocas (46%) y el distanciamiento social (45%).

Al ser consultados sobre cuáles son los comercios o lugares de esparcimiento que más extrañan, la mayoría optó porlos bares y restaurantes (66%), comolos más añorados. También lo son el cine y el teatro (37%), luego los locales de indumentaria (20%), las peluquerías (18%) y para el 23% otros como el gimnasio, los espacios verdes, shoppings, casinos e ir a la cancha.

Finalmente, el estudio concluyó que "la mayoría está realizando más compras por internet que antes: para el 19% es un nuevo hábito ya que antes del aislamiento no realizaba compras online, mientras que el 38% ya lo hacía pero no tan frecuentemente como ahora. El 42% ya tenía estos hábitos de consumo previamente y esto no cambió con la cuarentena".