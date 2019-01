Hombre de 46 años fue acosado por su jefa de 29 y lo echaron

Fuente: Contexto

De acuerdo con el expediente judicial, del que hace eco el portal del "Daily Mail", Roumila -de 46 años- demandó a Christie's International Real Estate y a Sarine Atamian -de 29 años-, gerente de operaciones comerciales de la empresa.Roumila aseguró que Atamian lo acosó sexualmente y usó su posición de privilegio para "presionarlo". El hombre señaló en su demanda por discriminación y acoso sexual que reportó el hecho a Kathleen Coumou, directora de la compañía.Coumou también fue nombrada en la demanda, pues no tomó medidas aun cuando sabía de la conducta inapropiada de Atamian.Según la denuncia, presentada en el Tribunal Supremo de Manhattan, Roumila ingresó a la empresa en agosto de 2018 y desde el primer día tuvo que enfrentar los avances sexuales de Atamian. Finalmente fue despedido el 10 de diciembre.Cuando fue despedido le dijeron que el motivo había sido por sus "interacciones sociales", que estaban fuera de la lineamientos de la empresa.Roumila aseguró en la demanda que Atamian trató de abrazarlo y besarlo pese a que él le dijo que era casado y no tenía interés en ese tipo de atención por parte de cualquier otra mujer que no fuera su esposa.Atamian -según el agente inmobiliario- lo invitaba a cenar o a beber y se le acercaba de más, buscaba excusas para tocarlo y lo observaba insistentemente. También le decía que debería tener una "amiga" además de su esposa y elogiaba constantemente su apariencia.La demanda indica que Roumila fue discriminado "por su género, estatus marital, estatus familiar, preferencias sexuales y otras clasificaciones civilmente protegidas"."Christie's tiene mucho que responder en relación con la manera en que su organización es conducida y la forma en que mi cliente fue tratado y al final terminado", dijo Adam Michael Levy, el abogado de Roumila.El agente inmobiliario considera que la empresa lo penalizó por su negativa a participar en una "conducta sexual extramarital", además de que la compañía no cuenta con políticas contra el acoso sexual.Según Roumila, la empresa aún le debe unos USD 46.000 por comisiones, pues cerró acuerdos por más de USD 2.8 millones en los meses que estuvo.Una portavoz de Christie's International Real Estate, que también habló en nombre de Atamian, dijo a New York Post que la demanda "no tiene mérito y la responderemos en consecuencia".