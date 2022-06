Hizo una apuesta con su hijo y ahora irá al viaje de egresados

“Necesito que me ayuden con esto: mi hijo no acepta que me postule como madre acompañante al viaje a Bariloche excepto que este tuit llegue a 50k likes. Necesito ayuda”, escribió la usuaria @@lloragintonic.

El mensaje lo acompañó con una foto del chat que mantuvo con su hijo Santiago, en el que le preguntó “cuántos likes a un tuit para que aceptes que me postule como madre acompañante”.

La respuesta del chico fue contundente: “No má, no hay chance”. Aunque después le siguió la corriente y le dijo que con 50.000 likes alcanzaba. “Pero solo para que lo subas y tengas likes”, aclaró luego.

La mujer no se quedó atrás y decidió publicar el pedido de ayuda, que ya recibió 1750 retuits, y más de 55.000 “me gusta”. Con este número, el desafío ya fue largamente superado. Sin embargo, hasta el momento, no se sabe si ya obtuvo el “permiso” para ir a Bariloche.

Más allá de la competencia por sumar “likes”, la gente se decidió a ayudarla y además le dejó cientos de mensajes, algunos a favor de que viajara y otros en los que algunos usuarios le pedían que dejara al chico “tranquilo”.

El chat que tuvo con Santiago. (Foto: Twitter: @lloragintonic).

“Te doy like, pero estoy de acuerdo con tu hijo. A los 17, 18 ya no querés ir con mami, menos a un viaje de egresados”, escribió un usuario. Otros padres le contaron que ellos viajaron y que la experiencia fue hermosa, pero en esos casos los hijos les pidieron que los acompañaran.