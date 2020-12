Helado de vino Termidor, la invención de un heladero amateur

"Yo había visto una imagen en internet de un chico que publicó un Termidor con helado de uva, haciendo una broma que eran juguitos. Y yo, previamente, ya hacía heladitos de distintos sabores, frutilla, banana; y se me ocurrió hacerlo", explicó.

helado - vino -termidor.jpg

"Al principio se llamaban ‘Helados de Termidor con pomelo’, después me borraron la publicación porque en algunas páginas no se puede vender alcohol y a una persona se le ocurrió el nombre de Termiheladitos y me gustó. Pensé que lo iban a pasar de largo. Pero la gente lo terminó compartiendo y riéndose de la iniciativa. A un montón le gustó, le pareció buena idea".