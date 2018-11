Hay documentales en Netflix que cambiarán tu forma de ver la vida

Hay documentales que pueden cambiar tu vida, hay otros que te pueden mostrar nuevos caminos y unos que incluso pueden ser tu referente para adentrarte en ideologías que para ti eran desconocidas. Los siguientes documentales buscan darte la fuerza para que después de verlos, te atrevas a investigar más por tu cuenta, pues seguramente al finalizarlo ya no serás el mismo.

"Minimalism"

Una serie documental de netflix en la que a través de seis episodios aborda el proceso de los alimentos que la mayoría de la gente consume cada día. Hay quienes no quieren ver estos documentales para no sentir la culpa de consumir animales, pero sin duda, este documental cambia las cosas, pues te demuestra que no se trata sólo de comer carne, sino de apoyar a una industria que tiene raíces tóxicas que están dañando al planeta, a los animales y a la humanidad de manera casi irreversible.





The True Cost