Lo que hay que tener en cuenta sobre la trombosis

Si bien la actividad respecto del trabajo sobre la trombosis es incesante, la conmemoración del Día Mundial de la Trombosis es un momento para resaltarla. Por ello acudimos a la opinión de la Dra. Virginia Canónico, jefa del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Dr. Guillermo Rawson para destacar los detalles sobre esta enfermedad y su prevención.

¿Qué es la trombosis?

La trombosis es la oclusión parcial o total de una arteria o vena del cuerpo por un trombo o coágulo de sangre. Es el principal factor responsable de las tres causas de muerte cardiovascular más importantes en el mundo: Infarto agudo de miocardio, Accidente cerebrovascular y Tromboembolismo venoso.

¿Por qué es importante conocer de trombosis?

Porque 1 de cada 4 personas en el mundo muere a consecuencia de la trombosis. Muchas veces se puede prevenir, por tal motivo son fundamentales la educación, la prevención, el diagnóstico y un tratamiento temprano.

Actividades que comprende la campaña de educación:

Educación a la población en general: Concientizando sobre:

Factores de riesgo: Hospitalización, cirugía, cáncer, Inmovilización prolongada, Historia familiar de Tromboembolismo Venoso, obesidad, traumas, tabaquismo, hormonas.

Cómo reconocerla: Dolor y/o sensibilidad en la pantorrilla o en el muslo, Aumento del diámetro de la pierna, disnea (Falta de aire), dolor en el pecho, respiración rápida, etc

Cómo prevenirla: Evitar la inmovilización durante tiempo prolongado, beber gran cantidad de agua, evitar el sobrepeso, realizar ejercicios en los que se contraiga la musculatura de las piernas para estimular el retorno venoso.

Educación médica

El Servicio de Hematología en el mes de la trombosis oficializará las recomendaciones para la profilaxis para los pacientes internados en diferentes Servicios, en el programa de educación médica continua. Comprenderá:

Confección y distribución de guías de prevención en forma digital y en formato papel.

Realización de Ateneos

Importancia de la educación médica

La enfermedad tromboembólica Venosa es la primera causa de muerte prevenible en pacientes hospitalizados.

Todo paciente que se interna conlleva riesgo de padecer una enfermedad tromboembólica (TEV).

Las características del paciente (sexo, edad, obesidad, consumo de estrógenos, patologías preexistentes, etc.); la enfermedad causante de la internación (clínica o quirúrgica; oncológica o no oncológica) y factores externos (reposo, catéteres, etc.) pueden incrementar el riesgo de padecer TEV, por lo que una evaluación individualizada y una profilaxis acorde son fundamentales para prevenirla.

San Juan se pinta de rojo

Cada año, octubre se pinta de rojo San Juan para promover la concientización sobre la prevención y detección precoz de la Enfermedad tromboembólica. El color rojo es el distintivo internacional de la temática, como herramienta de visibilización de la campaña de concientización. En este 2020 se iluminará por tercer año consecutivo el edificio de la Legislatura y por primera vez se hará lo propio en el Campanil de la Catedral, el histórico edificio de la ex Estación del Ferrocarril San Martín y los árboles de la Peatonal.

Fuente: prensa Ministerio de Salud Pública de San Juan