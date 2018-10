Hay causas por las que el dolor de cabeza afecta más a las mujeres

La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica a la migraña como una de las principales causas de incapacidad en la vida y la ubica en el puesto 12 para las mujeres y en el 19 para los hombres.



La migraña se caracteriza típicamente por importantes y severos ataques de dolor de cabeza, de tipo pulsátil unilateral, que se asocia con intolerancia a la luz, a los ruidos, náuseas y que se intensifica con la actividad rutinaria.



Es un trastorno predominantemente femenino, que afecta a 1 de cada 5 mujeres (y a 1 de cada 13 hombres) durante los años reproductivos.



Con igual frecuencia durante la infancia en niños y niñas, a partir de la pubertad su incidencia aumenta de manera significativa en las mujeres y se lo vincula con el ciclo menstrual ya que el dolor suele aparecer entre 2 y 3 días antes del inicio de la menstruación y perdura hasta 1 o 2 días después iniciada la misma.



No sólo son grandes los esfuerzos de los especialistas para comprender los mecanismos moleculares y celulares que sustentan las causas de dolor de cabeza, sino que también siempre fue motivo de diversas investigaciones intentar averiguar por qué las mujeres lo padecen mucho más que los hombres.



Este notable dimorfismo sexual hizo sospechar siempre del papel de las hormonas como responsables del fenómeno, pero sin conocerse con precisión su mecanismo.



Una reciente investigación (publicada en Frontiers in Molecular Biosciences el 14-8-18) apuntó en esa dirección y descubrió una interesante razón: que los estrógenos sensibilizarían a las células del nervio trigémino y a su conexión con los vasos sanguíneos de la cabeza.



Precisamente, lo novedoso de esta investigación es la relación que establece entre las oscilaciones en los niveles de estrógenos que activarían la parte sensitiva del nervio trigémino (llamado 5º par craneal), el cual es exquisitamente sensible y responsable de espantosos dolores de cabeza y también de la cara.



Los autores del artículo expresan que "se pueden observar diferencias significativas en nuestro modelo experimental de migraña entre machos y hembras tratando de entender los correlatos moleculares responsables de estas diferencias. Aunque este es un proceso complejo, creemos que la modulación del sistema trigémino-vascular por hormonas sexuales desempeña un papel importante que no ha sido correctamente abordado".



Mientras algunas hormonas –como la testosterona– parecen proteger contra las migrañas, otras –como la prolactina– la empeoran.



Los estrógenos se destacan así como un factor clave en la mayor prevalencia de los dolores de cabeza en las mujeres y su vinculación con el ciclo menstrual, y explicaría también por qué las migrañas disminuyen durante el embarazo a medida que se elevan los niveles de estrógenos.



Esta investigación publicada permite una mejor comprensión de los dolores de cabeza en la mujer y abre nuevas expectativas terapéuticas.



Fuente: clarin