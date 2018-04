Hay 7 lugares en los que no deberías guardar tu smartphone

Lugares en los que no deberías guardar tu smartphone





Debajo de la almohada





Muchos usan el teléfono celular como despertador y para asegurarse de escucharlo lo ubican debajo de la almohada. Incluso lo dejan conectado durante toda la noche para que se cargue mientras posan su cabeza encima. ¡No lo hagas! Los smartphones suelen sobrecalentarse, especialmente mientras se están cargando. Son numerosos los casos de los teléfonos que han explotado debido a la alta temperatura que alcanzaron. Si lo guardas debajo de la almohada durante toda la noche es probable que el teléfono se sobre caliente y no querrás tenerlo cerca si eso pasa.





En el cochecito de tu bebé





Los padres y madres que salen con sus hijos suelen ir cargados no sólo con el niño o niña sino también con algún bolso, abrigo, juguete o llaves. En estos casos y para tenerlo al alcance de la mano es normal que guarden el teléfono en el cochecito del bebé. Los médicos aconsejan que eviten este hábito ya que todos los dispositivos con pantallas tienen efectos sobre los comportamientos de los niños y son estímulos para los que todavía no están preparados. Además los niños suelen llevarse todo a la boca y no querrás que lo hagan con tu smartphone que tienes todo el día en la mano, sin importar si recién has pasado tu mano por el asiento de un transporte público o si has tocado el picaporte de un edificio.





Lugares donde haga calor





Si es verano y tu auto queda al sol no dejes el teléfono adentro. Lo mismo si estás de vacaciones en una casa rodante o carpa donde la temperatura puede ser muy elevada. También debes evitar playas a pleno sol y estufas o cualquier fuente de calor. Las altas temperaturas pueden derretir partes de tu teléfono o dañarle la batería e incluso podrían explotar.





Pegado al cuerpo





Siempre que uses el teléfono procura alejarlo por lo menos un centímetro de tu rostro para evitar que la pantalla contaminada entre en contacto directo con tu boca o fosas nasales, lugares por los que las bacterias pueden ingresar a tu cuerpo. En caso de no tener bolsillos muchos usan la ropa interior para guardarlo, ¡no lo hagas! La higiene del teléfono nunca está garantizada y tampoco se sabe a ciencia cierta cuáles son los efectos de su radiación en nuestro cuerpo.





Bolsillos delanteros o traseros





Existen dos motivos principales por los que no debes guardar tu teléfono en los bolsillos delanteros o traseros de tu pantalón. Si eres hombre, no debes guardarlo en el bolsillo delantero porque se cree que su presencia puede afectar a tu esperma ya sea en cantidad como en calidad. Por otro lado, si lo guardas en el bolsillo trasero, es probable que olvides dónde está y te sientes sin reparar en que puedes aplastarlo. O, todavía peor, cuando vayas al baño puede caer directamente al inodoro... ¡no querrás que eso pase!





¿Alguna vez tuviste un accidente con tu smartphone por guardarlo en alguno de estos lugares? Ya sabes cómo evitar accidentes, pon en práctica estos consejos para estar protegido, evita estos lugares donde no deberías guardar tu smartphone.





Fuente: labioguia