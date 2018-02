Hay 5 señales fotográficas que indican que un matrimonio no durará

Desde la sesión de fotos del compromiso hasta la fiesta de bodas, ellos, desde atrás de la cámara, son testigos de cosas que ningún invitado ve.





Consultados por el HuffingtonPost, cinco experimentados profesionales compartieron su opinión sobre cuáles son las señales que alertan sobre un posible y pronto divorcio.





1) Uno de los dos está completamente desinteresado en las fotos: "no todo el mundo está interesado en las fotografías. De hecho, algunas veces conozco clientes cuya pareja está interesada en todo, menos en ser fotografiado en el día de su boda. Por suerte, los más reacios suelen darse cuenta de que es algo importante para su otra mitad y entonces participan un poco más. Pero no siempre es así. Al principio de mi carrera, un novio me contrató por teléfono. Cuando llegué al casamiento y me presenté a la novia, ella señaló mi cámara y dijo, '¡No me apuntes con esa p*ta cosa hoy!' Fue un día bastante duro de trabajo. Se divorciaron tres meses después". "Creo que la voluntad de felizmente considerar las necesidades de tu pareja es clave para tener una relación satisfactoria y duradera. Y eso incluye dejarse tomar fotos, a pesar de que no sea lo que más te gusta en el mundo". Rob Greer, fotógrafo de Los Ángeles, Estados Unidos.





2) La química parece forzada: "es una mala señal cuando estoy fotografiando a una pareja y uno de los dos pareciera compensar la falta de interés del otro. Tal vez vieron miles de fotos en Instagram y quieren que las suyas se vean igual. Lamentablemente, no tuvieron en cuenta su dinámica como relación. A veces, simplemente no tienen química natural ni conexión emocional. Demasiado seguido, están más preocupados por tener una gran foto que compartir en las redes sociales que por dejar que el fotógrafo capture el amor que hay entre ellos". Gretchen Wakeman, fotógrafa de Scottsdale, Estados Unidos.





3) La pareja no coincide en temas de dinero: "llamemos a esta pareja T y M. Apenas entran a mi estudio ella pasa al baño y M me dice: 'Esta boda me está dejando seco. El presupuesto se duplicó desde que comenzamos a planearla'. El dinero es un factor importante en todos los matrimonios y casi siempre juega un papel en las separaciones. Y definitivamente lo tuvo en esta pareja. Seis meses después de su fabulosa fiesta con 150 invitados, se separaron". Carlos G. Osorio, dueño de Miami Photo en Miami, Estados Unidos.





4) La pareja está basada en la atracción física: "recuerdo una pareja en especial, muy jóvenes y en forma. Tenían una relación muy física y era interesante ver su lenguaje corporal y cómo se comunicaban entre ellos. Al final de la boda, me invitaron a fotografiarlos en su habitación, una especie de sesión de fotos privada y sexy. Por la forma en que me lo preguntaron, no estaba segura si querían que les saque fotos o que me sume. Fue una sensación rara, así que rechacé la propuesta y me fui a casa. Un año después, estaban separados". Sol Tamargo, cofundadora de Del Sol Photography, de Playa del Carmen, México.





5) Los novios casi no pasan tiempo juntos en la recepción: "además de por la ceremonia de bodas, la mayoría de las parejas están muy emocionadas por la recepción. El estrés ya quedó atrás y es momento de relajarse y divertirse. Las parejas suelen pasar la tarde saludando a los invitados y celebrando su nuevo estado civil. Pero cuando una pareja se separa para hablar con los invitados o deja al otro solo en la pista de baile, siempre me preocupa. He ido a bodas en las que apenas pude sacar un puñado de fotos de los dos novios juntos, eso es un muy mal augurio". Gretchen Wakeman.





