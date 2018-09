Hay 10 secretos de los vuelos que los pilotos nunca te contarán

Los dispositivos electrónicos no generan ningún tipo de problema en los controles de los aviones, es simple precaución y dicho sea de paso en algunas aerolíneas ya no es necesario apagar los celulares.

Algunas aerolineas obligan a sus pilotos a no aterrizar manualmente el avión con condiciones meteorológicas adversas.En algunas aerolíneas los pilotos no son seleccionados por su nivel de competencia, en todos los ámbitos de la vida exíste la corrupción y la aeronáutica no es la excepción, hay muchos pilotos que han sido seleccionados aún con menos capacitación que otros solo por ser "amigos" de los que deciden, lamentable.Existen ciertos protocolos que los pilotos deben seguir. Uno de los menos conocidos es que en la cabina del piloto no se comparte la comida, el piloto come un plato y el copiloto come otro distinto proveniente de otra cocina.Eso es así por cuestiones de seguridad, si uno de los platos le cae mal al piloto es mejor que el copiloto no coma lo mismo.Hoy en día los aviones vienen con un avanzado sistema de piloto automático y los pilotos lo único que hacen es programar la ruta con la altura indicada y demás.Uno de los pocos momentos en que los pilotos toman las riendas del avión es en el despegue.De hecho muchos aviones ya vienen con servicio de Internet a bordo.Los pilotos y azafatas tienen el control total de lo que pasa en el avión y por ese mismo motivo son quienes te pueden promover a primera clase o business.Ahora ¿por qué a veces van los asientos de primera vacíos? La respuesta es simple, algunas aerolíneas exigen a los pilotos y azafatas presentar un informe explicando los motivos cada vez que cambian a un pasajero de categoría.Para cambiarte de categoría debes ir bien vestido, ser extremadamente amable y caerle bien a las azafatas.Los aviones hoy en día son capaces de volar solos y es por eso que los pilotos pueden dormir, igualmente siempre se turnan entre ellos y alguno queda despierto.Los pilotos tienen protocolos secretos para informar a quienes están en tierra que dentro del avión pasan cosas extrañas, por ejemplo si ha sido secuestrado o hay un delincuente a bordo, al aterrizar el piloto dejará los flaps subidos, de esta forma en el aeropuerto sabrán que algo extraño pasa.Cuando la pista de aterrizaje está mojada se genera un fenómeno llamado "Aqua Planing" lo que le quita agarre al tren de aterrizaje y puede ocasionar problemas.Para evitar este problema el piloto intencionalmente debe golpear con fuerza la pista para disipar el agua.Las aerolineas suelen poner al piloto más experimentado a cargo del avión más costoso y pesado de la flota por razones obvias. Ya sabes, si viajas en un Airbus A380 o de ese tamaño y tecnología seguramente estarás viajando con uno de los mejores pilotos de la aerolinea.