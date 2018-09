Hay 10 profecías de Nostradamus que todavía no se han cumplido

Pero hay al menos 10 de sus profecías que aún no se han cumplido:



París quedará completamente arrasada por el cólera, por lo que la capital francesa pasará a ser Avignon.Al hilo de esta profecía hay otra que habla de una invasión en Europa por parte de Marruecos. Quizás es una de las más temidas por los acontecimientos relacionados en los últimos tiempos con el terrorismo islamista.Walking Dead podría no estar desencaminado con la realidad según la profecía de Nostradamus."No muy lejos de la edad del milenio, cuando no hay más espacio en el infierno, los muertos enterrados saldrá de sus tumbas", Nostradamus hizo esta predicción absolutamente terrorífica que se encuentra en el libro del Apocalipsis.Nostradamus parece cebarse con Italia: "Habrá temblor de tierra, agua, desdichada cuenta, no habrá lugar donde refugiarse, a la mitad de la península la ola llegará", reza una de las profecías de Nostradamus que se supone que están aún por llegar.Roma sufrirá un devastador maremoto (también la nueva y destructora erupción del Vesubio) que hará que su desaparición sea fulminante. ¡Toda la historia atesorada desde el Imperio Romano destruida por la madre naturaleza!Mejor cruzar los dedos para que esta profecía no se cumpla jamás.Miles de personas morirán en EEUU a consecuencia de un enorme y devastador terremoto que, según Nostradamus ocurrirá en la costa oeste de EEUU afectando fundamentalmente al conjunto de California.A esta profecía se añade la enorme erupción de un volcán que podría ser Yellowstone. En EEUU solo hay dos erupciones volcánicas significativas: Lassen Park en 1915 y Monte St Helen (Washington), en 1980."Los reyes se roban los bosques, el cielo se abrirá, los campos serán quemados por el calor", rezaba la profecía de Nostradamus que pronosticaba la catástrofe como consecuencia del efecto invernadero.Este mal provocará la destrucción de las selvas tropicales, lo que llevará inevitablemente a un agujero en la capa de ozono y la exposición de los seres humanas a una radiación ultravioleta dañina.¿Sería éste el fin del mundo? Sea como fuere, los amantes de los aerosoles tendrían que pensárselo dos veces si creyeran en el vidente.Ésta sin duda es otra de las temidas profecías de Nostradamus. Tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el mundo entero espera la llegada de una tercera contienda que afectará al conjunto del planeta.Según Nostradamus, una señal de que ese apocalíptico momento ha llegado es que un gran cometa aparecerá en el cielo iluminando al mundo.Nueva York y París se verán literalmente arrasadas como consecuencia de esta nueva devastadora guerra, a la que se sumarán las catástrofes naturales que también sucederán en estas ciudades.Es una de las profecías inquietantes que podrían cumplirse a partir de este año 2015. Los avances tecnológicos llegarán hasta el punto en que los humanos serán capaces de hablar con animales de granja."Los cerdos se convertirán en un hermano para el hombre", reza la profecía de Nostradamus que predice la conexión del humano y el animal a través de la telepatía.La colisión de un gran asteroide se producirá en los próximos años, según el vidente Nostradamus.Lo que sabemos es que esa fecha podría producirse exactamente en el año 2029, cuando está previsto que el asteroide Apofis se aproxime peligrosamente a nuestro planeta.¿Será acaso ese asteroide el que profetizó Nostradamus y que provocará el fin de nuestros días? ¡Crucemos los dedos porque no, ya que más de uno lo viviremos!Los avances tecnológicos permitirán un extraordinario aumento de la esperanza de vida. Ya no serán los 80-90 años actuales, sino que la especie humana podrá prolongar su vida durante dos siglos, según los vaticinios del profeta.Algo que puede estar ocurriendo en el periodo actual en el que nos encontramos es que una persona con 80 años cumplidos puede encontrarse físicamente como otra de 50.Habrá que esperar muchos años aún para saber si esta profecía de la longevidad del género humano se cumple."Los ricos morirán muchas veces", llegó a anunciar Nostradamus. Se refería el profeta a las numerosas quiebras económicas que se han ido sucediendo en los últimos años, como la que ya tuvo al planeta al borde de la ruina en 2008.Sin embargo parece que lo peor está aún por llegar en cuanto al hundimiento de la economía se refiere. No nos emocionemos por empezar a ver la luz al final del túnel. Según Nostradamus la alegría durará poco y es probable que en los próximos años el batacazo económico sea brutal.