Harta de que le tapen la cochera, escribió un cartel "inspirada" en Pablo Escobar

"Prohibido estacionar, y si estaciona... le rayo su auto, le rayo el auto de su papá, le rayo el auto a su abuela y si su abuela no tiene auto le compro uno y se lo rayo entero!". Esa fue la advertencia que puso con la cara del personaje de Pablo Escobar en la serie Escobar, el patrón del mal.



La información la publicó el portal Diariamente de Neuquén, que dialogó con la mujer. Laura aseguró que ya no dejan autos en infracción, y aclaró: "La idea del cartel es que sea algo simpático y que por lo menos paren, lo lean, se rían y no te estacionen, en ningún momento voy salir a rayar un auto ni nada, más que nada sorprender desde el humor y que muestren respeto por el otro".



La frase retoma una que se escuchó en la famosa serie, en una escena en la que Escobar emite la siguiente amenaza: "Yo le mato a usted, el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar y hasta su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar" .



La casa de Laura está en Brentana al 500, según detalló el medio, cerca de una clínica. Ese es uno de los motivos por los que hay mucho movimiento y, a causa del mismo, cuando le tapan la cochera se le complica encontrar al dueño del auto para pedirle que lo mueva.