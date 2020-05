El hámster que come panqueques es furor en las redes

"Hoy le hice panqueques a Rubencio y siento la necesidad de subir esto a todos lados, jaja", escribió la usuaria de Twitter Melany Palma (@Melanypalma_) sin pensar que estaba publicando un mensaje y unas fotos tremendamente virales a la red social. En las imágenes se veía a la gran estrella, su hámster, comiendo su delicioso desayuno con devoción. En un puñado de minutos, su tuit había explotado con miles de comentarios, chistes, memes y por supuesto otras fotos de mascotas ​tiernas.

Hasta el momento la foto obtuvo más de 277 mil "me gusta" junto con unos casi 40 mil "retuits". Por supuesto no faltaron los comentarios a una foto que conmovió a todos los amantes del mundo animal. Fueron más de 2 mil mensajes los que recibió Melany entre opiniones, bromas y alguna que otra crítica por convidarle este alimento al roedor. Al ver el furor que causaron las fotos en la red social, ella recordó que al principio no le tuvo tanto afecto como el que le tiene ahora: "Y pensar que a las doshoras de comprado ya quería regalarlo jajaja".

"Cositaaaaa preciosaaaa, me dieron ganas de comprarme un hámster jaja", este mensaje, uno de los tantos que tuvo la publicación viral, resume la reacción que tuvimos todos al ver al chiquitín comiendo su manjar. También hubo críticas de los que más conocen el mundo de los roedores, que aseguraron que darle ese plato al simpático Rubencio puede ser muy perjudicial para su salud. Aunque ella aseguró que la receta era sana. "Con mezcla para panqueques, leche, aceite vegetal y miel encima. Nada más!", escribió la tuitera.

La foto también llamó la atención por la calidad del cuidado que recibe el hámster. "La mayoría de los ratones come algo de la basura y este tuvo hasta plato de porcelana", destacó uno de los tuiteros que opinó sobre las fotos.

Luego llegaron las fotos de otros hámsters y los memes dedicados al adorable ratoncito que se convirtió por un puñado de horas, en uno de los personajes más famosos de Twitter.

Los hámsters y el coronavirus

Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Hong Kong probó la alta eficacia del uso de las mascarillas para detener la propagación del coronavirus​, informó el periódico South China Morning Post.

El estudio, que sus autores definen como el primero de su tipo, reveló que la tasa de transmisión sin contacto, en la que el virus se transmitía a través de gotas respiratorias o partículas en el aire, disminuye hasta en un 75 por ciento gracias al uso de mascarillas.

"Los hallazgos implican para el mundo y el público que la efectividad del uso de máscaras contra la pandemia de coronavirus es enorme", destacó el doctor Yuen Kwok-yung, de la Universidad de Hong Kong, citado por el medio asiático.

Un total de 52 hámsters se usaron en el estudio, que se llevó a cabo en tres escenarios diseñados para replicar situaciones de la vida real: con ‘barreras de mascarillas’ colocadas solo en las jaulas con animales infectados; con barreras solo en las jaulas con hámsters sanos; y sin barreras en absoluto.