Hacelos en casa: mirá estos 7 productos de belleza con ingredientes naturales

Llegados los 30 nos da por cuidarnos más la piel. ¿Cierto? Una de las tendencias que se ha puesto muy de moda en el mundo de la belleza es la de preparar tus propios cosméticos en casa. Hacerlo te da la posibilidad de NO usar aromas sintéticos, conservantes ni perfumes artificiales, los adaptas a tu tipo de piel, el producto final te dará un resultado más suave, menos agresivo que los que compras en las tiendas, no te causan alergia y hasta cuidas el medio ambiente porque no provocas residuos químicos.





Para ayudarte a cuidar tu piel con ingredientes naturales, hoy vas a aprender a preparar 7 recetas distintas de cosméticos caseros. Te enseñaremos desde loción para eliminar el maquillaje y bálsamo para los labios, hasta desodorante que no te macha las axilas. ¡Wao, manos a la obra!





1. Loción para remover el maquillaje o la suciedad del rostro





Ingredientes

10 cucharadas de aceite de almendras

1 taza de agua de azahar

1 cucharada de miel de abeja

6 gotas de esencial de pomelo

1 cápsula de vitamina E





Preparación

Calienta a baño María el agua de azahar y la miel hasta que se derrita. Retíralo del calor.

Agrega el aceite de almendras, mezcla y luego añade el aceite esencial de pomelo y la vitamina E.

Coloca este líquido en un envase y úsalo.





2. Peeling para prevenir el acné y el envejecimiento





Ingredientes

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharada de azúcar moreno





Preparación

Mezcla los dos ingredientes hasta obtener una pasta espesa.

Aplícate la mezcla con suaves masajes circulares. Ten especial cuidado al colocarlo cerca de los ojos y labios.

Déjalo actuar por 5 minutos y luego remueve con agua tibia.





3. Exfoliante para eliminar la piel muerta





Ingredientes

1/2 taza de avena

1/4 de miel de abeja





Preparación

Mezcla la avena y la miel hasta lograr una mezcla homogénea.

Para aplicarlo, hazlo antes de tomar la ducha. Aplica sobre la cara y el cuerpo con masajes circulares. Sentirás la piel renovada y suave.





4. Endurecedor de uñas





Ingredientes

2 cucharaditas de aceite de ricino

2 cucharaditas de sal

1 cucharadita de aceite de germen de trigo





Preparación

Introduce todos los ingredientes en un frasco hermético y mezcla bien.

Aplica sobre las uñas y déjalo. Repite este procedimiento todos los días para que tus uñas se endurezcan y dejen de quebrarse.





5. Bálsamo para labios

Ingredientes

2 cucharadas de aceite de oliva

½ cucharadita de miel

¾ de cucharadita de cera de abeja

½ cucharadita de manteca de cacao

3 gotas de aceite de vainilla

1 cápsula de vitamina E





Preparación

Calienta en baño María el aceite, la miel y cera de abejas, además de la manteca de cacao. Deja derretir y luego retira del fuego. Déjala enfriar por 3 minutos.

Agrega las gotas de vainilla, vitamina E y vierte en un frasco.

Coloca la mezcla en un recipiente pequeño y llévalo en tu cartera como bálsamo. Aplícalo cuando sientas que tus labios están resecos.





6. Mascarilla para darle brillo al cabello





Ingredientes

1 palta maduro

2 cucharadas de miel de abeja.





Preparación

Tritura con un tenedor la palta y agrega la miel. Mezcla hasta obtener una pasta.

Extiende el producto sobre toda tu melena -debe estar húmeda- y deja que la mascarilla actúe por 30 minutos.

Enjuaga con agua fría y lava como de costumbre.





7. Desodorante natural que no mancha

