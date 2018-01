Hace 19 años Bill Gates hizo 15 predicciones: ¿cuántas acertó?

Fuente: infobae

Con una fortuna personal de US$ 93.900 millones, Gate es la segunda persona más rica del mundo. También es un gran visionario. Este año se cumple una década desde que se retiró de las funciones operativas en el gigante del software para ser presidente honorario. Desde entonces se dedica full time a la filantropía y a aportar para resolver cuestiones de impacto global como la educación, la vacunación en países pobres y la falta de agua potable, entre otros temas.Qué dijo Gates: "Se desarrollarán servicios automatizados de comparación de precios, lo que permitirá ver los precios en varios sitios web y encontrar fácilmente el producto más económico".Las comparativas de precios están al alcance de la mano, en la web o el móvil. PriceGrabber es uno de los pioneros a nivel global, pero sitios más generales como Google Shopping también los ofrecen. Ni hablar de marketplaces como Amazon o MercadoLibre. En el país, solo por poner dos ejemplos, Tu Alacena compara precios de productos de almacén, e incluso el Gobierno lo hace desde la página de Precios Claros.Qué dijo Gates: "La gente llevará pequeños dispositivos que les permitirán mantenerse en contacto constante y hacer negocios desde donde se encuentren. Podrán ver las noticias, los vuelos que reservaron, obtener información de los mercados financieros y hacer casi cualquier cosa en estos aparatos".Vale recordar que esto fue escrito en 1999. ¿Había móviles entonces? Claro, pero faltaban ocho años para que apareciera el primer iPhone y la revolución de los smartphones y las apps. En la Argentina, el mercado móvil tenía apenas unas 2 millones de líneas y se usaba conectividad 1G. El móvil servía solo para hablar.Qué dijo Gates: "La gente pagará sus facturas, se encargará de sus finanzas y se comunicará con sus médicos a través de internet"Los pagos y las finanzas online son una realidad incontrastable que se acentuará con la ola de empresas "fintech" (mezcla de finanzas y tecnología). En la Argentina, todos los bancos permiten operar online. Servicios como Mercado Pago, Afluenta e Increase, por caso, resuelven pagos online, créditos colaborativos y manejos de tarjetas de crédito para pymes. "La tecnología aún no pudo cambiar la atención médica como Uber cambió el transporte", asegura Business Insider. Con todo, en el país, comienzan a aparecer sitios como ProApp (para atención y cobro por WhatsApp) y "Doctor virtual", "Llamando al doctor", "Ahora doctor", entre muchos otros.Qué dijo Gates: "Se desarrollarán 'personal companions' ('compañeros o asistentes personales'). Se conectarán y sincronizarán todos los dispositivos de manera inteligente, ya sea en el hogar o la oficina, e intercambiarán datos".Asistentes virtuales como Google Assistant y Amazon Alexa fueron las estrellas de la última CES, la expo tech más importante del mundo que se llevó a cabo este mes en Las Vegas. Lo mismo pasa con Siri, de Apple. Hay que hablarles y no solo responden, aprenden con Inteligencia Artificial. En el hogar, sensores con Internet de las cosas (IoT) como Nest, de Google, "aprenden" de las rutinas de las personas.Qué dijo Gates: "Las videotransmisiones desde tu casa se volverán comunes, lo que te informará cuando alguien te visite mientras no estés".Empresas y proveedores móviles en todo el mundo realizan monitoreo online de hogares. Incluso por medio de apps gratuitas.Qué dijo Gates: "Los sitios web privados para tus amigos y familiares serán comunes, permitiéndote chatear y planear eventos".Es cierto que el boom no vino por el lado de los "sitios web privados". Pero llegaron las redes sociales. Facebook nació cinco años después de que Gates publicara su libro; e Instagram, once años más tarde. WhatsApp llegó en 2009 y luego plataformas más orientadas al trabajo, como Slack (2013).Qué dijo Gates: "Software que sabe cuándo reservé un viaje y utiliza esa información para sugerir actividades en ese destino".No solo los sitios de viajes –desde Expedia, Despegar y AlMundo, hasta Trivago– lo ofrecen. Google agenda viajes en su herramienta Calendar automáticamente, tomando información de Gmail.Qué dijo Gates: "Mientras ves deportes en televisión, servicios te permitirán hablar sobre lo que pasa en vivo y participar en un concurso para votar sobre quién crees que va a ganar".Una sola palabra alcanzaría para englobar esta predicción: Twitter. Pero el pajarito azul no está solo. Desde esa plataforma, y otras como Facebook, o apps de cadenas deportivas, por caso, se puede interactuar desde el móvil mientras los eventos deportivos están transcurriendo.Qué dijo Gates: "Los dispositivos tendrán publicidad inteligente. Conocerán las tendencias de compra y mostrarán anuncios que se adaptan a tus preferencias".Quién no escuchó o dijo en los últimos tiempos frases del tipo: "¿Cómo saben Google o Facebook que me quiero ir de vacaciones al Caribe o comprar zapatillas amarillas?". Saben porque el usuario buscó la información en algún sitio online. Así, las empresas conocen al instante qué quieren las personas.Qué dijo Gates: "La televisión incluirá enlaces a sitios web relevantes y contenido que complementa lo que estás mirando"."Casi todos los comerciales tienen una leyenda pidiéndole al espectador que vaya a un sitio web, siga el negocio en Twitter o escanee un código QR para agregarlo a Snapchat. Es raro ver una transmisión sin un sitio web vinculado", asegura BI.Qué dijo Gates: Los ciudadanos "podrán tener discusiones basadas en internet sobre asuntos que los afectan, como política, la planificación de la ciudad o la seguridad".Otra vez, las redes sociales. Son y serán fundamentales para eventos de impacto como la "Primavera árabe". Además, los sitios de noticias ofrecen abrir y amplificar el debate.Qué dijo Gates: "Las comunidades online no se verán influenciadas por su ubicación, sino más bien por su interés".. El filtro de contenidos verticales y específicos para intereses particulares, tan comunes en los albores de internet y luego reemplazados por grandes sitios más generalistas, vuelven a tomar relevancia. Los "nichos" y las audiencias específicas se revalorizan.Qué dijo Gates: "Los gerentes de proyecto que buscan armar un equipo podrán conectarse, describir el proyecto y recibir recomendaciones de personas disponibles que se ajusten a sus requisitos".Sistemas de organización, comunicación y trabajo remoto, como Slack y Trello, son un clásico de estos días en las compañías.Qué dijo Gates: "La gente que busca trabajo podrá encontrar oportunidades de empleo online al declarar intereses, necesidades y especialidades".. Otra vez, una palabra explica todo: LinkedIn. La empresa que cofundó Reid Hoffman nació tres años después del libro de Gates. En 2016, Microsoft la compró por US$ 26.200 millones.Qué dijo Gates: "Las empresas podrán ofertar por empleos, ya sea que estén buscando un proyecto de construcción, una producción para una película o una campaña publicitaria. Esto será eficiente para grandes compañías que quieren externalizar el trabajo que por lo general no hacen, empresas que buscan nuevos clientes y corporaciones que no tienen un proveedor recurrente para un servicio".. "No existe un mercado único para que las empresas encuentren trabajo, como un todo", dice BI. Claro, está la llamada "gig economy", o economía del trabajo temporario o freelance, y ahí sí hay muchas plataformas globales y locales para ofertar o pedir trabajos puntuales. Dos ejemplos: Toptal y Freelancer.com.Quince aciertos de quince predicciones luego de 19 años constituyen un enorme récord. Es evidente que Gates tiene una muy buena perspectiva del futuro. Quizás cuando se reúna con Mauricio Macri la semana que viene –el 24 de enero, en el foro de Davos, en Suiza– le pueda dar alguna pista más de lo que viene.