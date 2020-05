Guía para controlar un ataque de ansiedad

Respiración para calmar la ansiedad

Cuando sufres un ataque de ansiedad, lo primero es recuperar el control de tu respiración, haciendo inspiraciones y exhalaciones lentas y profundas. Una vez recuperada la calma, si tus ataques de pánico son leves, pon en práctica los consejos que te damos. Si aun así te cuesta controlarlos, tal vez debas consultar con un especialista.

Acepta el miedo y transfórmalo

El miedo es una emoción humana, así que no es algo extraño que lo hayas sentido. En lugar de cogerle "miedo al miedo", pregúntate qué temes. Saber cuál es su origen te puede ayudar. Luego, mira a tu alrededor, al resto de seres humanos que te rodean. ¿No tienen ellos también miedo a la muerte?, ¿a enfermar?, ¿a subir a un avión y que se caiga? Entonces, pregúntate qué hacen para que ese miedo no les atenace y trata de aplicártelo.

Ponte en lo peor

Tu miedo puede ser a algo concreto (subir a un avión, perder el trabajo) o a algo más difuso (morir, envejecer). En cualquier caso, imagínate que eso que tanto temes te está pasando y ponte en lo peor. Por ejemplo, no solo te quedas sin trabajo, sino que te quedas sin casa, tus hijos pasan a servicios sociales... Verás que cuando haces este ejercicio, tu mente empieza a buscar soluciones ("iría a un albergue", "pediría ayuda a tal o cual"...). Neutraliza el miedo, ayuda a vencerlo.

No dejes de hacer nada

Evita que tu miedo te paralice. Es común que las personas que tienen ataques de ansiedad más frecuentemente se aíslen, evitando situaciones que creen que pueden hacer que se desencadene el ataque. Pero en realidad, dejar de hacer algo solo hace que aumente el miedo. Mejor pasar un pequeño mal rato, pero plantarle cara al miedo.

No dependas de los demás

No te apoyes en otros para evitar aquello que te da miedo. Si te escudas en otra persona, estás eludiendo tu responsabilidad y lo único que consigues es que gane el miedo. Aunque cueste, toma tú las riendas.

Los retos, de menos a más

Elabora un listado de todo aquello que te atemoriza hacer y que evitas, y ordénala de menor a mayor. Aborda primero el miedo que te parezca menor de la lista, el más asequible. Una vez lo hayas afrontado y superado, ve al segundo. Poco a poco te irás fortaleciendo y los miedos desaparecerán.

Mareo por ansiedad

A medida que avanza, te sientes mareada, se te nubla la vista, tienes sensación de ahogo, empiezas a sudar y puedes sentir escalofríos o sofocos... Para saber más sobre mareos, haz nuestro test.

Taquicardia y ansiedad

Te empiezas a sentir tan mal que el cerebro interpreta que estás en grave peligro y el corazón se acelera, por lo que te notas taquicárdica.

Dolor en el pecho por ansiedad

A estas alturas, la angustia es tan grande que puedes llegar a sentir una opresión en el pecho que te lleve a pensar que puedes morir. Puedes incluso sentir una cierta desconexión de la realidad y una pérdida de control extrema.

ES SOLO MIEDO, ¡PASARÁ!

Tiene que ser tu mantra. si vuelves a tener un ataque de ansiedad, repite esta frase como si fuera un mantra. No te estás muriendo –la prueba es que has sobrevivido a esta experiencia antes– y el mundo no se está derrumbando a tu alrededor. Recuerda estos consejos y trata de recuperar la calma.