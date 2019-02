"Grinchs" del 14: hay signos que desean estar solos en el Día de los Enamorados

Acuario: Este signo no mantiene relación alguna con San Valentín. No le atraen los corazones pintados ni los mensajes. Pasan su día como cualquier otro, lo cual no significa que sean aburridos. Si existe alguna reunión entre amigos o una invitación especial, de seguro lo pensará y aceptará.



Leo: Es uno de los signos más traviesos del zodiaco. Precisamente esa es la razón por la que aman un estatus de soltero en estas fechas, para no tener compromiso alguno y sentir libertad sentimental.



Virgo: Aman la soledad un 14 de febrero. No es la fecha ideal para hacer brotar sus emociones. Y si deciden hacerlo, es probable que no logren una conexión sentimental de San Valentín.



Tauro: Los nacidos bajo este signo no expresan sus sentimientos con regalos alusivos a un San Valentín, por eso prefieren estar solteros y simplemente dejar pasar el día. Y si ya tienen pareja podrían animarse a una cena o una salida entretenida.



Fuente: losandes