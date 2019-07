Gracias totales: un abuelo llevó brownie de marihuana para las enfermeras del hospital

Enfermeras de un hospital quedaron "fuera de lugar" después de que un abuelo les agradeciera por su atención con un brownie hecho con cannabis.





El 27 de mayo, la policía llegó al Hospital Warrington para descubrir que el personal había comido un brownie de marihuana que se les había entregado como un regalo de agradecimiento por la atención que habían brindado al familiar de un anciano.





Se cree que el pastel se hizo para el cumpleaños número 18 de su nieto y el abuelo no tenía idea del contenido del mismo (más que chocolate y manteca)





Los jefes del hospital dijeron inicialmente que nadie había comido el pastel, pero luego se vieron obligados a admitir que "un miembro del personal" consumió algo pero "no experimentó ningún efecto".





Dicho esto, un miembro del personal que, por razones obvias, no quiere dar su nombre, dijo que "tres o cuatro" del personal de enfermería se comieron el pastel y luego comenzaron a sentirse "muy relajados".





El miembro del personal dijo: "Estaban comiendo el pastel y luego, al minuto siguiente, todo el personal se quedó callado.





"Fue traído por un buen abuelo como agradecimiento, pero en los ingredientes evidentemente había algo más...¨





"No hubo ningún impacto en los enfermeros, pero todos sabían que algo estaba mal, por lo que se llamó a la policía".





La policía de Cheshire luego confiscó el pastel y lo probó. Descubrieron que había una carga de cannabis en ella. Se cree que el pastel fue horneado para una fiesta de cumpleaños número 18, pero fue traído al hospital por el abuelo desafortunado cuando vio que quedaba algo.









Una fuente de la policía dijo: "Fue realmente un error de todas las partes, incluso la persona que puso algo que no debería haber hecho porque no sabía que iba al hospital. Nadie lo sabía, y es por eso que no vamos más lejos".





Warrington y Halton Hospitals NHS Foundation Trust primero dijeron que el personal solo olió el pastel, pero luego admitió que se había comido algo y que habían realizado una investigación de 72 horas sobre el incidente.





Su jefe de enfermería, Kimberley Salmon-Jamieson, dijo: "Un pastel hecho en casa fue llevado a una de nuestras salas por error por la familia de un paciente.





Una declaración de la policía de Cheshire dijo: "Los oficiales recibieron un informe el lunes 27 de mayo de que un miembro del público trajo un pastel que se sospechaba que contenía drogas y se lo entregó al personal del Hospital Warrington.









"Después de una investigación, los oficiales determinaron que el miembro del público que había traído el pastel no estaba al tanto del contenido del pastel, ya que había quedado de la fiesta de cumpleaños de su nieto.





"Los oficiales han hablado con todas las partes involucradas y han dado algunos consejos fuertes. El caso ahora ha sido cerrado y el pastel destruido".





Fuente: intriper.com