Google homenajea a Mercedes Sosa

La cantora tucumana Mercedes Sosa, voz profunda de nuestra música, hace 54 años se subía por primera vez al escenario de Cosquín. Por este motivo, Google recuerda esa actuación con un doodle especial de alcance internacional .

Las reseñas biográficas de Mercedes enfatizan su irrupción en la quinta edición del Festival de Folclore de Cosquín, en 1965, introducida por Jorge Cafrune en su espacio y en la última noche, a pesar de ser resistida por la organización a raíz de su adhesión al Partido Comunista (aunque se sostienen otras versiones del hecho).

"Canción con fundamento" (1965), el segundo disco de Mercedes –para entonces ya separada e instalada en Buenos Aires-, expresaba aquella apuesta.





"Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y voy a recibir un tirón de orejas por la comisión, pero qué le vamos a hacer, siempre he sido así, galopeador contra el viento, les voy a ofrecer el canto de una mujer purísima, que no ha tenido oportunidad de darlo y que, como les digo, aunque se arme bronca, les voy a dejar con ustedes a una tucumana: Mercedes Sosa", dijo el 'Turco' Cafrune el 31 de enero de 1965 al presentar a la cantora tucumana, entonces de 30 años.