La app es gratis y permite determinar a los padres qué aplicaciones bajan sus hijos, cuánto pueden usar cada una y a qué hora se les apaga el celular. Como Google admite, no soluciona todos los problemas de los chicos en Internet, "pero ayuda".





Family Link fue pensada para nenes de hasta 13 años.





Y Google la despega del verbo controlar. "Sirve para que los padres establezcan ciertas reglas básicas de consumo digital para sus hijos, con las subjetividades de cada familia", explica Charles Zaffaroni, gerente de producto de una app que ya fue descargada 85 mil veces en Estados Unidos.





Los padres deberán descargar la aplicación en sus propios celulares o tablets (con Android Kitkat o superior, o Iphone con iOS 9 o superior) y crear una cuenta de Google para su hijo -de hasta 13 años, no más- a través de la app Family Link. Luego, en el dispositivo del chico (que tiene que tener Android Nougat 7 o superior), los padres deberán iniciar sesión con la cuenta recién creada y configurar los controles según los límites y permisos de cada familia.





La mayor novedad es que esta aplicación no funciona como el "control parental" previo que, por ejemplo, tiene Netflix para que no accedan a contenido "violento" o "adulto". Desde esta app, los padres pueden ejercer ese control "minuto a minuto". Aunque, claro, el máximo poder de control sólo lo tienen en las aplicaciones de Google, como Youtube. La preferida por los más chicos.





"Si nuestro hijo se quiere bajar una app desde su celular, nos llega una notificación a nuestro teléfono para que demos el 'ok' para la descarga. En caso de aprobarse, comienza instantáneamente", explica Zaffaroni.





A su vez, aclara la compañía, la app permite supervisar el consumo en Internet de los chicos, pero no puede convertir en seguras aplicaciones que fueron diseñadas para adultos.





Un ejemplo claro es WhatsApp o Facebook (que no son de Google). Si se les permite descargarlos, no se podrá ver el contenido de esos chats o posteos en directo en la pantalla del celular de los padres (porque la app no permite ver la pantalla del chico de manera remota). Pero sí podrán tener visibilidad del tiempo que pasan en sus aplicaciones favoritas de Google, como Youtube Kids, con informes de actividades actualizados.





"Sí se puede apagar el celular o bloquearlo de forma de remota cuando, por ejemplo, sea hora de dormir o de tomar un descanso", sigue el gerente de producto.





En un video explicativo se ve a un padre "ocultando" -no borrando- del celular de su hija la app Pokemon Go y, como resultado, a la nena sacando la basura, "sin que nadie se lo haya pedido". La idea es que con esta app también se pueda "suspender" el uso del celular para "fomentar una charla" o para que no lo usen mientras cenan.





El caso de las búsquedas de Chrome (el navegador de Google) es el más "vistoso". Permite que, por ejemplo, el padre reciba una notificación donde esté cuando desde el celular del chico se busquen palabras como "pornografía", que generen una alerta en la configuración del SafeSearch (búsqueda segura) que ya está precargado en su celular una vez que se descarga la aplicación.





"Pero si necesitan entrar a una página que está bloqueada en Chrome por ese filtro, porque puede haber contenido sensible, y es algo que en realidad no consideran sensible, el padre puede desbloquear esa búsqueda de manera remota", agrega Zaffaroni.





¿Quiénes son los administradores? Los padres, únicamente. ¿Se pude supervisar a varios hijos desde una misma cuenta de adulto? Sí. El máximo de usuarios conectados en Family Link es de 6. Por lo que puede haber hasta 4 hijos y un padre o madre. ¿Puedo esquivar el control borrando la app? Los hijos no pueden borrarla porque necesitan hacerlo desde el celular de sus padres y con la contraseña del mail del adulto más el de la cuenta creada especialmente para esta app.





Desde Google dicen tener en claro que cada familia es un mundo, que el celular es la pantalla más preciada para los chicos y que no hay algoritmo que pueda protegerlos al 100% de peligros como el grooming, que nacieron con Internet. Por eso repiten que, más allá de esta app, "depende de los padres revisar las aplicaciones y servicios para determinar qué es lo correcto para sus hijos".





Fuente: clarin