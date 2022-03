Gestores de contraseña brindan más seguridad a los usuario

Por ejemplo, crean e forma automática y aleatoria claves seguras. O sea que no solo guardan las contraseñas sino que las crean. Por otra parte, suelen generar alertas cuando se identifican claves poco fiables o si identificaron que podría haber sido filtrada en la web.

También, hay opciones de sincronización en la nube para que diversos dispositivos recuerden las contraseñas, la posibilidad de compartir información de forma segura con todos los usuarios o la autocompletar datos en formularios web y apps.

Cómo funcionan

El administrador de contraseñas registra el usuario y clave la primera vez que se inicia sesión en una página y de ahí en adelante completa los datos de forma automática para que el usuario no tenga que hacerlo cada vez que quiera entrar. En aquellos sitios donde no se autoriza la función “autocompletar”, el gestor permitirá copiar y pegar la clave almacenada.

Por otra parte, el gestor genera claves seguras y diferentes para las distintas cuentas del usuario. Es posible acceder a estas claves desde diferentes dispositivos o puede que la opción esté limitada a algunos, todo depende del tipo de gestor y servicio que se adquiera en cada caso.

Algunos gestores también ofrecen almacenamiento para otro tipo de información como copias digitales de documentos personales (DNI, pasaporte, licencia de conducir, etc).

En algunos casos se mantiene la contraseña maestra almacenada a nivel local o bien, en un servidor cifrado de modo tal que si hay una vulnerabilidad, o un ataque informático dirigido al gestor, la información de los usuarios no se vea comprometida.

1. Bitwarden

Bitwarden es open source

Bitwarden es de código abierto y ofrece una versión gratuita para usuarios. Permite generar, almacenar y completar con contraseñas información solicitada en páginas y aplicaciones. La versión paga cuenta con más opciones como la posibilidad de compartir inicios de sesión y claves con otros usuarios de confianza.

2. KeePass

Keepass es totalmente gratuito

KeePass, al igual que Bitwarden, tiene la ventaja de ser de código abierto, con lo cual cualquier problema podría ser reparado por la comunidad. Además es totalmente gratuito y permite generar y guardar contraseñas, como otros gestores, así que se puede decir que cumple su función sin problemas. Además está respaldado por la Electronic Frontier Foundation. La desventaja es que tiene una interfaz un tanto anticuada y poco amigable.

3. Dashlane

Dashlane es sencillo de usar

Permite crear y compartir contraseñas de manera segura; así como importarlas de forma sencilla desde Chrome. Ofrece la opción de guardar información confidencial como direcciones, o credenciales y la posibilidad de completar los formularios con un toque. Hay una VPN integrada y el usuario puede recibir alertas de violaciones de seguridad y hackeos que puedan afectar sus datos. Cuenta con una versión gratuita limitada a un dispositivo.

4. 1Password

1Password es un conocido gestor

La plataforma genera contraseñas únicas y fuertes, completa con datos y contraseñas formularios, y es posible configurar el desbloqueo utilizando huella dactilar. Sincroniza con el móvil y es muy fácil de usar. A su vez, se pueden crear cuentas de invitados separadas para compartir claves de WiFi, por ejemplo. Se puede probar sin costo por 14 días.

5. Keeper

Keeper cuenta con varias opciones

Como el resto, crea y almacena contraseña y ofrece la posibilidad de completar automáticamente formularios y claves. Es sencillo de usar y cuenta con opciones como almacenamiento cifrado en la nube, mensajería privada y la posibilidad de analizar contraseñas para ver si son seguras o no.

6. Roboform

Cuenta con una opción gratuita que permite utilizarlo en versiones móviles y de escritorio aunque sin la posibilidad de sincronizar claves. Es capaz de completar automáticamente formularios y crear diferentes identidades con diferentes categorías de información. Permite compartir claves de forma segura, auditar contraseñas y distintas opciones de autenticación en dos pasos.

7. LastPass

La opción gratuita está limitada a un dispositivo

No se puede dejar de incluir porque es sencillo de usar, completo y cuenta con una interfaz amigable. Solía ser el favorito de los usuarios porque ofrecía un servicio gratuito que funcionaba muy bien. En la actualidad continúa ofreciendo la posibilidad de generar y almacenar claves, compartir y sincronizar información sin costo; pero esa edición está limitada desde este 16 de marzo. Es decir que en modalidad gratuita sólo se podrá usar en escritorio o móviles.

La versión paga sí permite ingresar desde diferentes dispositivos. También permite compartir inicios de sesión y otra información con usuarios de confianza, así como utilizar autenticación con YubiKey. Cabe recordar que en 2019 fue víctima de una importante vulnerabilidad pero la reparó antes de que se explotara, con lo cual no pasó a mayores. A fines de 2021, la empresa también anunció que estaba investigando un incremento de las alertas por intentos de acceso no autorizados, aunque indicaron que no había indicios de que las cuentas de los usuarios hubiesen sido comprometidas ni de que sus credenciales hubiesen sido robadas.