Furor por la foto de una mujer idéntica a Luis Miguel

Este martes 21, una mujer compartió una foto suya a los 18 años y provocó un revuelo en las redes sociales. Justamente, por su comparación con el exitoso cantante mexicano, que rápidamente lograron identificar y corroborar los demás usuarios.

una_mujer_se_parece_a_luis_miguel.png_846979019.webp

Con más de 5 mil comentarios, 6 mil retweets y 155 mil me gustas en la publicación, la doble del reconocido cantante, de 52 años de edad, generó furor en los consumidores. No tardaron en llegar centenares de memes y mensajes de asombro.

Giselle no dio nuevas aclaraciones con respecto a su parecido, pero sí explicó el intenso bronceado de aquella época, el cual coincidía con el del “Luismi”: “Solo tomaba sol de frente. De atrás, blanca. ¡No entiendo! Me mataba al sol, llegué a usar sapolan con Coca cola, aceite acelerador hawaiann tropic me freía!! (sic)”.”