Furor por el superbarbijo que podría ayudar en la contención de la tercera ola

En ese sentido, Nanotech Salud SA confirma que las mascarillas sociales Nanotech Shields 7.3 actúan a través de la nanotecnología Si Bac Pure patentada por Smart Innovations y empleada por Nanotech Shields, para neutralizar el riesgo de contagio y eliminar el virus. La fórmula patentada en más de 147 países, tiene eficacia constante por 100 lavados, de acuerdo a los ensayos y normativas ISO 18184. La eliminación ocurre, al tener contacto el virus con la sustancia activa fijada en la fibra de la tela. Su eficacia también fue comprobada por el prestigioso laboratorio Internacional LabFit.

Estas mascarillas a diferencia de lo que se ofrece en el mercado, no solo tienen el diferencial de eliminar el 99,98% de Coronavirus en todas sus cepas, el 100% de bacterias y hongos y lavarse 100 veces, manteniendo la misma efectividad, sino que además fueron pensadas y diseñadas, para proteger al que las usa de no contagiarse y en el caso que el usuario ya estuviese infectado, no contagie a los de su entorno, eliminando los virus expulsados al hablar, toser o estornudar. Claro está, que para esto deben usarse correctamente, con el sujetador nasal y el regulador de elásticos que trae tensionado, para minimizar los puntos de fuga.

Las mismas se deben lavar con agua fría y jabón a mano, cada 12 horas de uso efectivo. “Es decir que si las usas 12 horas por día te duran 100 días. Pero hay por ejemplo, personas mayores que las usan 1 hora por día, para hacer las compras. En ese caso te dura más de 3 años la protección de ese barbijo, no hay un producto igual en el mercado global”, aseguran de Nanotech.

“Nanotech Salud es representante exclusivo de Smart Innovation para Argentina y Latam”, comentan de Nanotech Salud. Nuestra tecnología aplicada, consta de una matriz de silicio que transporta al agente activo, en este caso es cloruro de benzalconio, dónde la misma es fijada a los sustratos de la fibra”, agregan.

Nanotecnología Si Bac Pure

Según describe Mario Brito, Mechanical engineer Co-fundador y Ceo Smart Innovations, “es una solución antimicrobiana que utiliza la nanotecnología para añadir a diferentes materiales propiedades antivirales, antibacterianas y antifúngicas con resistencia superior a 100 lavados en textil, 5 años en pinturas, y varios días vía spray en superficies. No emplea metales pesados potencialmente peligrosos, como la plata o el cobre. Sino que utiliza materiales que son inertes al ser humano como el silicio y un derivado de la sal mineral. Además, su proceso de fabricación es amigable con el medio ambiente”.

La mascarilla social Nanotech Shields 7.3 reemplaza el uso de 300 barbijos descartables o entre 10 y 30 mascarillas fabricadas con nanotecnología de iones que se pueden encontrar en el mercado. Se usan 12 horas diarias y se lavan hasta 100 veces. En la web oficial del fabricante www.antiviral.com.ar su costo es de $560, convirtiéndola en la solución para uso social, con la mejor relación costo - beneficio del mercado.