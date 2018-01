Fingir caer muerto se volvió viral en Brasil y estas son las razones

Que tiro fue ese

En medio de un shopping, del supermercado o en plena calle: de repente, alguien se desploma y finge caer muerto. La escena se volvió viral en Brasil y provocó sustos y disgustos a quienes no conocen los motivos."Que tiro foi esse" (¿Qué tiro fue ese?) es la frase mágica que activa la escena y que da nombre al funk que tiene todos los números para convertirse en la canción del verano en Brasil.El tema es de Jojo Todynho, una negra de talla grande y senos enormes de 20 años que pasó de ser una bloguera casi anónima de la periferia de Rio de Janeiro a un fenómeno de masas.Fue Anitta, la reina del funk, quien la descubrió y la lanzó a la fama invitándola a participar en su último videoclip "Vai Malandra", donde Jojo aparece bailando con actitud burlona con un mini bikini dorado en la favela."Que tiro foi esse" tiene más de 20 millones de visualizaciones en Youtube y los videos donde los brasileños fingen caer muertos - justo cuando suena un tiro después de la frase- han sido compartidos extensamente en redes sociales incluso por celebridades.Pero la broma no hace gracia a todo el mundo en un país donde caer abatido por disparos es, tristemente, una realidad común."Estamos en una época en que luchamos para tener seguridad, donde hay personas que salen del país para tener seguridad (...) y hacemos videos como este como si estuviéramos siendo baleados", lamentaba la actriz Joana Balaguer.Pero Jojo, exultante por el éxito de su canción, quiso poner los puntos sobre las íes.En un mensaje en su cuenta de Instagram, la "funkeira" remarcó que "¿Qué tiro fue ese?" es una expresión muy usada entre las comunidades gays de las favelas para expresar sorpresa y que en la canción se usa como un elogio a un amigo que triunfa en una fiesta cuando "samba en la cara de su enemiga"."No hablen de lo que no han vivido dentro de una favela. Yo jamás haría una canción incentivando la violencia. Aprendan a traducir las cosas", zanjó la artista.