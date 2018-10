Feminazi es una de las palabras más buscadas en el diccionario y no existe

Feminazi (2).jpg



Feminazi. Se venden remeras. La inscripción dice "Porque querer que tu género sea tratado igualitariamente es como invadir Polonia"



Los académicos explican que se puede leer qué es lo que preocupa a una sociedad de las búsquedas que se hacen en el diccionario: en este caso, la igualdad de género. Dicen también que si no figuran en la lista de las palabras del castellano es porque son neologismos recientes, es decir, palabras nuevas que en cualquier momento podrían entrar.



Es el caso de hembrismo, por la que se preguntó 4.616 veces.



Y también el de feminazi, consultada en 4.553 oportunidades.





Sororidad, que no es tan moderna



En las palabras que hacen a precupaciones de género, también entró sororidad, que tuvo 3.993 búsquedas. Pero ojo. Acá la RAE subraya que ya hay una propuesta en estudio para incluir sororidad. Esta palabra palabra, cuentan, la usó el escritor Miguel de Unamuno en La tía Tula (1921).

Feminazi (3).jpg

Sororidad. En "La tía Tula", de Miguel de Unamuno.





¿Conciente? Mmmm



Otra palabra muy buscada fue "Conciente". La RAE explica: "En vista de que en español existen consciencia y consciente, es normal pensar que a partir de conciencia podría formarse conciente. Sin embargo, conciente no es una forma correcta en español y no se recoge en el diccionario. Aun así, esta duda es general: se la buscó cerca de 3.000 veces en el último mes y de 50.000 en el último año.





Procastinar, procastinamos



Se puso de moda hace relativamente poco y quiere decir algo así como posponer una decisión, aplazar una decisión. La usamos y no existe, pero casi. Dice la RAE: "Es normal que quienes desconocen que el verbo procrastinar está formado sobre la voz latina cras ('mañana, día siguiente') duden y busquen la forma procastinar (sin la segunda r) en el diccionario"



Tuvo 2.945 búsquedas en el último mes, en lugar de la correcta procrastinar.





Amorfoda

¿La escucharon en alguna canción?



Sí, Amorfoda, cantada por Bad Bunny. No lo intenten con el diccionario, no está. Dice la RAE: "Cuando en una canción aparece una palabra inusual, es frecuente (y aconsejable) acudir al diccionario. Por eso crecieron ostensiblemente las búsquedas de despacito cuando empezó a triunfar la canción de Luis Fonsi y por eso el mes pasado se dispararon las búsquedas de amorfoda" Fueron 2.516 búsquedas.



La palabra da título a la canción. Pero, ah, no está en castellano sino en portugués y tiene que ver con los males de amor.





Fuente: clarin