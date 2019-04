Fanáticos ansiosos: mirá los adelantos de la PlayStation 5 que saldrá en el 2020

Después de meses de espera, el arquitecto de sistemas de Sony, Mark Cerny, rompió el silencio y concedió una entrevista para revelar algunos detalles sobre la consola PlayStation 5.

La marca presentó en el año 2013 su dispositivo más reciente, la PlayStation 4, y desde entonces ha vendido al menos 91.6 millones de unidades. El éxito de este dispositivo habría llevado a la multinacional japonesa a retrasar el lanzamiento de la PlayStation 5, que se espera llegará al mercado en el año 2020.

Para aliviar la espera de sus ansiosos fans, y aclarar y disipar algunas versiones, Mark Cerny habló en entrevista con el medio estadounidense de tecnología Wired y confirmó que en su próxima generación de consolas veremos muchas innovaciones.





Adiós a los pesados tiempos de carga

Se trataba del principal objetivo de Sony para la próxima generación: reducir drásticamente los tiempos de carga. Y según indica su arquitecto de sistemas, lo han logrado: "Es un verdadero cambio de juego", afirmó.

Por las características de los videojuegos, estos son cada vez más pesados. Causar estragos posapocalípticos con armas y vehículos (Rage 2), huir de una pandemia global por el mundo en una moto (Days Gone) o unirse a Van der Linde para atracar bancos (Red Dead Redemption II), requiere de numerosos escenarios, un sinfín de personajes y especialmente, de un potente disco duro.

Ante el desarrollo de los videojuegos, la capacidad de las consolas se queda corta para seguir funcionando de manera rápida, algo que molesta e inquieta a los jugadores. Esto llevó a Sony a incluir en su PlayStation 5 una unidad de estado sólido (SSD por sus siglas en inglés), mucho más rápido que un disco duro tradicional.

En una demostración de esta nueva unidad, se redujeron los tiempos de carga del videojuego "Marvel's Spider-Man" de 15 segundos a menos de uno, según reveló Cerny.





Gráficos de 8K

Una de las características más sorprendentes que avanzó Sony es que la PlayStation 5 podrá reproducir gráficos con resolución 8K, aún cuando muy pocas familias tienen en casa una televisión de 8K, o incluso 4K.

La resolución 8k abarca los 7680 x 4320 píxeles, esto es, casi 33 millones de píxeles en una única pantalla. El contenido que se crea con esta calidad aún es reducido. Las Olimpiadas de Tokio 2020 serán las primeras que retransmitan en 8K. Sin embargo, no se espera que los desarrolladores lancen videojuegos con esta calidad de gráficos, al menos por el momento.

En este sentido, la empresa multinacional japonesa, más que perseguir un estándar de fidelidad visual, parece haber buscado afrontar un desafío y mirar hacia el futuro. Hasta entonces, la PS 5 podrá utilizarse en televisores 4K, al igual que la PlayStation 4.





Ray Tracing

Mark Cerny reveló que la PS5 contará con un CPU (de los procesadores Ryzen) y un GPU(de la familia Radeon VII), del fabricante AMD.

La unidad de procesamiento gráfico (GPU, por sus siglas en inglés) permitirá el trazado de rayos, o ray tracing, un algoritmo que se utiliza para las imágenes tridimensionales.

Esta tecnología ayuda a mejorar los efectos de luz como las sombras y los reflejos. Hasta ahora, sin embargo, ninguna consola ha sido capaz de gestionar esta síntesis; de lograrlo, Sony se convertiría en la primera compañía en introducir la simulación de interacciones complejas en entornos 3D en sus dispositivos de entretenimiento.





Compatible con juegos de la PlayStation 4

Cuando salió en 2013 la PlayStation 4, los gamers descubrieron que la consola que compraron no era compatible con versiones anteriores. Sus videojuegos de la PS1, PS2 y PS3 no funcionaban en el nuevo dispositivo, una decisión que despertó la polémica.

Ahora, el arquitecto de sistemas Mark Cerny confirmó que la máquina aceptará juegos físicos de la PS4. Aunque no avanzó si esto aplicará para la biblioteca de videojuegos digitales.





Compatible con PlayStation VR

Además de los juegos basados en disco de la PS4, también podremos utilizar en la nueva consola las gafas de realidad virtual PlayStation VR.

Cuando el reportero del medio especializado Wired le preguntó al arquitecto de sistemas de la multinacional japonesa si habría un nuevo equipo PlayStation VR, este esquivó la pregunta y contestó que "La RV es muy importante para nosotros".





Sí confirmó que las gafas de realidad virtual de la consola anterior podrán utilizarse en la PS5. Un dato que parece apuntar a que los controladores de la PlayStation Move y la cámara Playstation serán también compatibles con los próximos dispositivos.





Ya existe un prototipo

La multinacional japonesa develó que ya existe un prototipo de la consola, y que a principios de 2018 Sony envió los kits a desarrolladores para que comiencen a crear juegos para la PS5.

Según las versiones de medios especializados, los primeros videojuegos que saldrían serían The Last of Us 2, FIFA 21, Uncharted, Horizon Zero Dawn 2, Gran Turismo 7, Call of Duty y Uncharted, posibilidades que aún están por confirmar.

No se concretó durante la entrevista el precio o la fecha de lanzamiento, aunque podría llegar al mercado para el otoño del año 2020.

Fuente: infobae.com