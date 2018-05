Facebook podría lanzar una nueva función

La red social Facebook podría incorporar próximamente el anhelado botón 'no me gusta', informó Independent. De este modo, los usuarios podrán expresar su descontento con aquellas publicaciones que no sean de su agrado. De momento la función es limitada y no está disponible en todo el mundo.



El nuevo botón funciona como un voto negativo y está representado por una flecha, en lugar del pulgar hacia abajo (que sería el símbolo opuesto al característico 'me gusta' de Facebook).



Por ahora la nueva función solo está disponible en Nueva Zelanda y Australia, y solo en un número limitado de publicaciones. Todo apunta a que está siendo probado para, finalmente, extenderse al resto de usuarios en un futuro cercano.



Facebook sostiene que la nueva función servirá para valorar aquellos comentarios que los usuarios consideren abusivos o irrespetuosos según las normas de la red social, de modo que no puedan visualizarse en la parte superior de la discusión. La función es parecida a la que ya existe en el sitio web de marcadores sociales llamado Reddit.



La red social de Mark Zuckerberg está tratando de introducir dicha función desde 2015. Entonces su creador señaló que todavía "no era buen momento" para ello, argumentando que cualquier característica debe ser diseñada de manera cuidadosa para evitar la propagación de la negatividad o que sea utilizada para intimidar a otras personas.



Para llenar este 'vacío', Facebook decidió añadir en 2016 cinco botones nuevos correspondientes a diferentes estados de ánimo: 'me encanta', 'me divierte', 'me asombra', 'me entristece' y 'me enoja'. Pese a esta transformación progresiva de la red social, aún tendremos que esperar un poco más para poder expresar de manera precisa que algo, sencillamente, no nos gusta en Facebook.