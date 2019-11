ET y Eliot se reencontraron después de años sin verse

"ET está de vuelta en la Tierra para una visita sorpresa con Elliott, quien ahora tiene su propia familia. Aunque la tecnología ha cambiado nuestro mundo desde la última vez que se vieron hace 37 años, su conexión y amistad sigue siendo fuerte y es un recordatorio conmovedor de cuán importante es volver a conectar durante la temporada de vacaciones".





De este modo las redes sociales y el canal oficial de Youtube de la cadena han anunciado el retorno de este entrañable extraterrestre al planeta a través de un vídeo en el que pueden visualizarse varias de las escenas más míticas de la película. Incluso la más recordada del filme como es la escena de la bicicleta.





No obstante, que nadie se alerte. Tal y como sucede en la película, ET regresará a casa como en la película original. Aún así no resta para que por unas navidades Elliot y este entrañable personaje hayan vuelto a juntarse en una pantalla, en este caso la pequeña, para hacer que sus fans se llenen de nostalgia en estas fechas.