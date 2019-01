Estuvo 20 días encerrado en un baño sin luz por una apuesta

Según Alati, en septiembre mantuvo una conversación con otro jugador profesional de póquer, Rory Young, que le preguntó cuánto tiempo podía sobrevivir en completa oscuridad en un espacio confinado, a lo que respondió que "un mes". Inmediatamente, acordaron hacer una apuesta.



Alquilaron una habitación en Las Vegas, sellaron el baño con paneles para que no entrara nada luz e instalaron cámaras infrarrojas para grabar todo lo que pasaba dentro. Una de las cámaras permitía también transmitir voz.



Además de Rory Young, su padre y hermana tenían autorización para contemplar cómo pasaba Alati por aquel trance.



Después de pasar tres días en el baño, Alati empezó a tener alucinaciones. Según su relato, vio diferentes colores y formas, burbujas blancas, ventanas con luz, el cielo con estrellas e incluso un tren. "Solo tuve que convencerme de que no era real", comentó el hombre a The Action Network. "Las alucinaciones no cesaron, pero me limité a dejar el miedo a un lado", añadió.



Según Alati, la práctica del yoga y la meditación le ayudaron a pasar aquellas 20 días. "Sabía cómo entrenar mis pensamientos para ser positivo cuando lo necesitaba, lo que me ayudó de tener éxito", explica el ganador, que asegura que practica yoga desde hace seis años.



Durante su encierro el hombre siguió una rutina estricta. Se despertaba, se bañaba y se duchaba, después comía y hacía ejercicios. Cuando le traían la comida, el hombre se movía a una parte aislada del cuarto.



"Era bastante creativo. Hice planchas anaeróbicas, abdominales y flexiones. Incluso hice flexiones con inclinación sobre la bañera y los fondos desde la repisa de bañera", contó Alati. Cada día dormía entre 6 y 12 horas.



Después del día 14.º, Rory Young le propuso parar la apuesta y pagarle 25.000 de dólares, pero Alati rechazó la oferta porque la suma "era demasiado baja". El día 20, el 10 de diciembre Young le ofreció 62.000 de dólares y después de una pequeña negociación el jugador aceptó la cantidad de 62.400 dólares. Alati explicó que decidió tomar esta suma porque quería pasar los restantes 10 días con su familia y hacer algo productivo en vez de permanecer en el cuarto.



Cuando salió, el ganador se vio obligado a usar gafas de sol para protegerse los ojos, habituados como estaban a la oscuridad. Sin embargo, treinta y seis horas después de salir del baño, Alati ya participó en un torneo de póquer.



Fuente: crónica