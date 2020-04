El estrés de los docentes en época de pandemia y no pandemia

Una docente de Lomas de Zamora, es noticias por estas por grabar un video en donde explica un ejercicio de matemáticas y al finalizar una humorada, según indicó ella, provocó el malestar en los padres.

La sanjuanina Ana María Guirado, licenciada en Psicopedagogía y doctora en Educación analizó el etres en los docentes en época de pandemia y no.

“Una de mis preocupaciones habituales al momento de pensar la educación, son los docentes. Siempre he pensado que su formación inicial y continua es fundamental, de hecho trabajo en un profesorado. Pero mucho más me ha preocupado siempre pensarlos como sujetos, como personas que viven emociones particulares, que poseen características psíquicas particulares”, indicó la profesional.

“Propongo pensemos juntos sobre las exigencias psíquicas y emocionales a las que cada docente día a día está sometido. Si pensamos en una jornada de trabajo de un docente podemos hacer un recorrido desde antes y después de su llegada a la Escuela. El trabajo del docente no comienza con la entrada a la escuela y no termina con la salida. Algunos incluso trabajan en dos instituciones. Los docentes de secundaria en varias!!!.Pensemos desde ahí la multiplicidad de emociones que puede sentir a lo largo de dicha jornada. La gran variedad de personas con la que se relaciona (alumnos, otros docentes, padres, entre otros). La cantidad de situaciones, eventos, hechos que se le presentan a lo largo de su jornada. La mayoría de las veces tiene que resolverlas de manera solitaria –aunque se trabaje en equipo- frente al aula y sus alumnos a cada segundo va tomando decisiones y microdecisiones que dependen sólo de cada docente, en un espacio de tiempo a veces vertiginoso y muy demandante. Todo ello puede llevarlos a sentir una constante tensión, que las circunstancias los superan y se vuelven peligrosas o amenazantes. A veces no se tratan de situaciones de gran dimensión, es la rutina diaria, “lo de todos los días” que adquiere un valor amenazante y agobiante…Es lo que denominamos habitualmente estrés.

Una recomendación que hace Guirado es comprender aquello por lo que estamos pasando. Además de informarnos y conocer adecuadamente los eventos, el mejor modo de hacerlo es cultivando nuestra capacidad de percibirlas experiencias en su contexto.

“Por todo ello, es especialmente provechoso que recordemos en cada momento que no son tanto los sucesos estresantes que se dan en nuestras vidas los que nos descontrolan, sino la manera en que los percibimos y manejamos. Si podemos cambiar la forma en que los vemos, podemos cambiar también nuestra manera de responder a ellos”, manifestó la licenciada y doctora.

“Cuando respondemos al estrés, no intentamos eliminar nuestras sensaciones físicas y nuestras emociones, sino que aprendemos a manejarlas, para que no nos dominen y podamos ver con más claridad lo que debemos hacer y cómo responder con eficacia. La respuesta al estrés requiere tomar conciencia en cada momento, y vivir las cosas como vienen. Tenemos que confiar en nuestra propia imaginación y en nuestra capacidad para resolver los problemas y responder de forma adecuada en cada momento. Sabemos que ya no deseamos reaccionar como antes, aunque puede que no sepamos aún el significado de responder de una forma nueva y diferente ya hemos iniciado un nuevo camino”, cerró Guirado