Todos los estrenos de Netflix en junio 2020

Todos los meses Netflix renueva su catálogo de series y películas. Y como todos los meses, en Spoiler te contamos cuales las nuevas producciones que llegan a la plataforma y sus respectivas fechas de estreno.

Las series más destacadas son "Dark", que estrena su tercera y última temporada; y "13 Reasons Why" que también llega con su temporada final. Pero también llegarán nuevos shows para disfrutar desde la comodidad de tu hogar.

SERIES

Keeping Up With the Kardashians - Temporadas 1 y 2 - 01 de Junio

La Cantina de Medianoche - Temporadas 1 a 3 - 01 de junio

Fuller House - Episodios finales - 02 de junio

13 Reasons Why - Temporada 4 (FINAL) - 05 de junio

Queer Eye - Temporada 5 - 05 de junio

Modern Family - Temporada 7 a 10 - 09 de junio

Reality Z - 10 de junio

Historias de un Crimen: La Búsqueda - 12 de junio

The Politician - Temporada 2 - 19 de junio

The Sinner: Jaime - 19 de junio

Amar y Vivir - 26 de junio

Dark - Temporada 3 (FINAL) - 27 de junio

RuPaul's Drag Race - Temporada 12 - 30 de junio

PELÍCULAS

Indiana Jones 1, 2 y 3 - 01 de junio

Amar sin Escalas - 01 de junio

La Buena Esposa - 01 de junio

Rescatando al Soldado Ryan - 01 de junio

Hancock - 01 de junio

El Cadaver de la Novia - 06 de junio

El Rey Arturo: La leyenda de la espada - 07 de junio

5 Sangres - 12 de junio

La Red Avispa - 19 de junio

Siente el Ritmo - 19 de junio

Nadie Sabe que estoy Aquí - 24 de junio

Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga - 26 de junio

Mujer Maravilla - 26 de junio

Baby Driver - 30 de junio

Adú - 30 de junio

Perfume de Mujer - 30 de junio

Perdidos en Tokyo - 30 de junio

El Grinch - 30 de junio

DOCUMENTALES

Atleta A 24 - 24 de junio