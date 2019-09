Estos son los tres signos más glotones según el zodiaco

No hay persona en el mundo que no disfrute de una buena comida, sin embargo, hay tres signos que son glotones a más no poder.

Para estos amantes del buen comer, lo disfrutan incluso más que otros placeres de la carne como dormir o hacer el amor.





Los nacidos bajo el signo de cáncer son los reyes en cuanto a glotonería se refiere. Comen hasta el exceso, pues además tampoco son de los que se preocupan mucho por mantener un cuerpo fit, así que para ellos medirse no importa.

La dieta y la alimentación sana tampoco forma parte de sus prioridades, pues para ellos, lo importante es disfrutar de todas las delicias habidas y por haber en esta vida. Tampoco les importa mucho lo que piensen de ellos, así que evítate la pena de criticar su manera de comer.









Para los taurinos, entre más comida mejor. Comer y comer hasta sentirse llenos es uno de sus mayores placeres en esta vida, es por ello, que la complexión robusta es muchas veces una de las características físicas que identifican a los nativos bajo el signo del toro.

Les encanta ser invitados a fiestas, ya que saben que es la oportunidad de disfrutar de los más deliciosos platillos, y lo mejor: gratis.









A ellos es fácil conquistarlos por el estómago, porque son unos enamorados de los sabores de los alimentos, sobre todo de la alta cocina.