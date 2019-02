Estos son los tratamientos que eliminan la grasa localizada sin cirugía

Los tratamientos estéticos tienen su leyenda urbana: "cuando se dejan, todo vuelve a estar como antes". En parte es cierto, o al menos lo fue durante décadas, cuando las tecnologías disponibles solo producían una leve mejora que se extinguía al poco tiempo. Sin embargo, hoy es posible combatir la adiposidad localizada, la flacidez y otros problemas sin pasar por el quirófano y en forma definitiva.













Las lipoaspiraciones tradicionales, por ejemplo, son cada vez menos comunes, ya que la variedad de tratamientos para eliminar la grasa en forma permanente es amplia; desde las tecnologías que trabajan con la criolipólisis -destrucción de las células grasas mediante un enfriamiento controlado-, como el CoolSculpting, hasta las que consiguen el mismo objetivo con radiofrecuencia selectiva(Vanquish Me y enCurve).









"Tanto la lipoaspiración en quirófano como los métodos no invasivos trabajan mediante la apoptosis, que es la muerte natural del adipocito, que no vuelve a aparecer", indica el Mario Fuks, director médico de M&D Dermacycle. Es decir que los resultados son los mismos con el valor agregado de que los tratamientos de consultorio no requieren recuperación ni anestesia.













Claro que también se escucha que ni siquiera el paso por el bisturí otorga resultados permanentes, pero la médica dermatóloga Cristina Sciales lo desmiente: "La lipoescultura es definitiva, al sacar células adiposas estas no se vuelven a formar, pero se da esta confusión porque el abdomen tiene la capacidad de hincharse y si se aumenta de peso parece que el efecto se fue, pero al adelgazar, como ya hay menos tejido adiposo se adquiere otra vez la forma post lipo".













Además, si después de realizado el procedimiento se ganan unos diez kilos o más, "la grasa aparecerá en lugares nuevos o improbables, como brazos o mamas", amplía la experta, o sea que no regresará a la zona tratada.













Al ofrecer el mismo nivel de eficacia, los nuevos tratamientos estéticos les ganan la pulseada a las cirugías. Según datos proporcionados por la Asociación Americana de Cirugía Plástica, en 2015, se realizaron 1,7 millones de intervenciones quirúrgicas contra 14,2 millones de tratamientos mínimamente invasivos.









Es cierto que la menor invasión se paga con mayor paciencia, ya que la mayoría de estos procedimientos exigen más cantidad de sesiones y el resultado no siempre es inmediato. En el caso del CoolSculpting, por ejemplo, se necesitan tres meses para ver el resultado óptimo.









Pero vale la pena esperar cuando la promesa es obtener iguales resultados sin sufrir ni necesidad de hacer reposo.













Una de las claves para alcanzar el objetivo deseado y mantenerlo en el tiempo es combinar varias tecnologías. Según señala Sciales, en algunos casos, como cuando se trata de tensar la piel -una necesidad común después de los embarazos-, esos combos son más efectivos que la cirugía, "aunque soy cirujana, mi experiencia me demuestra que el quirófano no es la mejor solución a estos problemas, dado que vuelve aflojarse la piel por la elastosis de base", señala.









En esos casos, la especialista aplica un protocolo que combina tres tecnologías: X Wave, un equipo que emite ondas acústicas; BTL Exilis Elite, que trabaja con radiofrecuencia y ultrasonido y mesoterapia;"en cuatro sesiones se logran maravillas", asegura.









Incluso se pueden utilizar tecnologías que en lugar de complementarse apuntan al mismo objetivo, como eliminar los cúmulos de grasa. "En algunos pacientes se indican protocolos que combinan CoolSculpting para zonas más pequeñas y EnCurve para zonas más grandes", señala Fuks a modo de ejemplo.









Sin dudas, lo más novedoso es un equipo que permite desarrollar masa muscular y quemar grasa. Se trata de EmSculpt, una plataforma que actúa mediante tecnología electromagnética y provoca contracciones musculares supramáximas, un tipo de contracción imposible de lograr en el gimnasio. "En una sesión de 30 minutos se realizan 20 mil contracciones supramáximas y en 4 sesiones, que es lo que marca el protocolo, se logra lo mismo que se alcanzaría entrenando el músculo tres veces por semana durante seis meses", indica Valeria López Mecle, directora Médica de Bioaurea, el primer centro en contar con este equipo, que desembarcó en el país a fines de diciembre.









Por ahora, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) aprobó su uso en abdomen y glúteos y, en el exterior, es el tratamiento favorito de los hombres para lograr el six pack sin pasar por una abdominoplastia.













Y si de flacidez facial se trata, el efecto más prolongado se obtiene con los hilos de polidioxanona (PDO), "tensan la piel, favorecen la colagenogénesis -generación de colágeno- y revitaliza los tejidos. Los resultados pueden permanecer hasta por un año y medio", señala María Rolandi Ortíz, directora de Ro Medical Art.