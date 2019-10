Estos son los signos más temerosos y valientes según el zodiaco

Aries

Más que valiente es temerario porque no mide consecuencias. Su símbolo es el ariete que derriba murallas, pujando. Actúa sin pensar. Le encantan los desafíos y los busca. Se entrega a la lucha con entusiasmo.

Tauro

Es prudente y no se expone sin considerar los riesgos. Por lo general no busca conflictos y si puede los evita. Ya en la lucha, es un toro, fuerte, tenaz y persistente. Resiste de manera casi obsesiva y no reconoce si lo han vencido.

Géminis

Es valiente y arrojado si se trata de enfrentamientos en el mundo de los negocios o en asuntos intelectuales. En ese terreno no hay quien le gane. En lo físico, prefiere no exponerse. Utiliza estrategias o recursos varios.

Cáncer

Pacífico por naturaleza, es valiente para defender lo suyo y a los suyos, con gran sentido protector. Es capaz de dar la vida por sus cachorros. También lucha por ideales. En la pelea es tenaz y no cede.

Leo

Valiente y "de corazón valiente". Lucha con dignidad y grandeza. Pero no es apresurado ni arremetedor. Sabe emplear estrategias y dosificar su energía. Tiene un gran caudal de fuerza personal que sabe utilizar.

Virgo

Controlado, analítico, meticuloso, tiende a ser medroso. Prefiere no enfrentarse a no ser que esté seguro de ganar. Planea su accionar y pocas veces improvisa. Su fuerte está en el pensamiento, no en lo físico.

Libra

¿Por qué y para qué luchar? Lo mejor es el entendimiento, la armonía, la paz. Evita a toda costa los enfrentamientos personales y también trata de interceder para que otros no discutan o peleen, llegando a extremos.

Escorpio

Lucha con todo, prefiere morir antes que perder. Es un guerrero determinado y sostenido. Puede ser pendenciero o tranquilo. En ambos casos no hay que provocarlo, porque reaccionará mal. Es vengativo.

Sagitario

Pone pasión en la lucha. Tiene mucha fuerza personal y no le teme a nada. Es optimista y siempre piensa que va a ganar. Pero si el esfuerzo es demasiado grande o la lucha muy desigual, puede perder interés y desistir.

Capricornio

Es fuerte, tenaz y no tiene miedos. Muy precavido y pesimista, difícilmente lo encuentren desprevenido. No acepta un enfrentamiento en el que no tenga posibilidades de ganar. Considera todos los factores en contra.

Acuario

Le gustan los desafíos, lo nuevo, lo desconocido y se enfrenta a todo ello sin considerar peligros. Tiene una forma original y propia o poco común de estrategia para la lucha. Ya en la pelea no se vuelve atrás.

Piscis

Es aprehensivo y muy sensible. Prefiere no luchar ni enfrentarse, por los daños y heridas consiguientes. Llegado el caso se enfrenta y lograr ganar, porque pone todo su fuerte temperamento y emotividad en juego.