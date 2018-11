Estos son los signos más buenos

Leo es un signo muy bondadoso





La bondad de los Piscis





La nobleza caracteriza a los Virgo

Son muy honestos y jamás caen en tentaciones malas. De hecho, si tienes un Virgo a tu lado será como la voz de tu propia conciencia si se te ocurre hacer algo incorrecto. Además, son desinteresados y darían hasta su alma por hacer felices a las personas que más quieren.

Las personas nacidas bajo el signo del zodiaco Aries tienen muchos defectos y cualidades, como todo el mundo. Sin embargo, una de sus características más sobresalientes es la nobleza. Aunque es cierto que los Aries tienen un cierto grado de egocentrismo, su gran generosidad los lleva a darlo todo por sus familiares, amigos y seres queridos.Además, los Aries son francos y muy transparentes. Jamás se les ocurriría atacar o traicionar a nadie por la espalda. Prefieren decir las cosas de frente antes de dejarse alcanzar por las malas lenguas o los malentendidos. Se caracterizan por ser personas muy educadas y con muy buenos modales.Pocos signos del zodiaco poseen la entrega desinteresada y la compasión que tienen los Leo. Este horóscopo esta dotado de una fuerte empatía, intuición y sensibilidad. No les cuesta nada ponerse en el lugar de los demás, incluso en ocasiones se meten tanto en el papel del otro que esto les conduce a llevarse más de un disgusto. Los Leo nunca en su vida se quedan indiferentes ante un problema y suelen sentir como propio el dolor ajeno.Los Leo son tan sumamente bondadosos que saben perfectamente que el universo es un todo y que cada elemento se encuentra integrado en dicha totalidad, por eso siempre actúan en consecuencia y jamás ponen por encima sus necesidades personales. La generosidad es una de sus mayores virtudes.Aunque aparentemente da la sensación de que los Piscis son personas frías, independientes y alejadas de los sentimientos de los demás, esto no es del todo así. Realmente, los Piscis tienen un gran sentido de la justicia y la ética y son capaces de hacer grandes sacrificios por defender tanto sus ideales como los de las personas a las que más quieren.Piscis es bueno y solidario y no dudará en cederte su casa, su dinero e incluso su vida si te encuentras en apuros y de verdad lo necesitas. Piscis es uno de los mejores amigos que podrás encontrar: Es bondadoso y fiel y podrás contarle cualquier secreto ya que lo defenderá y protegerá a capa y espada. ¡La bondad de Piscis no tiene límites!Los Virgo son personas muy inocentes y con una gran nobleza en su corazón. Cuando te entregan su amistad o su amor lo hacen de forma totalmente sincera. Es un signo del zodiaco en el que poder confiar ya que jamás en la vida haría daño o traicionaría a las personas que están a su alrededor. Gran parte de la nobleza que caracteriza a los Virgo es la incapacidad que tienen de desearle el mal a nadie.diariofemenino