Estos son los signos del Zodíaco Nativo Americano y sus significados

A continuación, te indicamos los símbolos nativos americanos y sus características:



Nutria (20 de enero - 18 de febrero)

Un tanto peculiar, es dúctil y maleable, sabe adaptarse brillantemente a todas las situaciones. Tiene una manera original de ver las cosas, además es intuitivo y muy perceptivo, sociable, valiente y honesto. Los nativos de la nutria, cuentan con la energía estática de la tierra, junto a la fluidez del agua. Si desarrolla su costado negativo, puede ser inescrupuloso, rebelde y lascivo.

Su animal complementario: Salmón

Su color: Plateado



Lobo (19 de febrero – 20 de marzo)

Posee una gran intuición, puede ver más allá, allí donde no llegan los ojos de los demás. Es inteligente, tolerante y de espíritu compasivo, pero a la vez solitario, valora mucho su independencia y su soledad. Si predomina su costado negativo, puede ser poco práctico, obsesivo y vengativo.

Su animal complementario: Oso

Su color: Azul



Halcón (21 de marzo – 19 de abril)

Es un líder natural, ambicioso, tiene gran iniciativa, nunca pierde el tiempo. Enfrenta cualquier desafío con entusiasmo, es audaz y posee una acertada intuición para coger al vuelo las oportunidades más afortunadas. Si desarrolla su aspecto negativo, puede ser impaciente, intolerante y demasiado sensible.

Su animal complementario: Cuervo

Su color: Amarillo



Castor (20 de abril – 20 de mayo)

Es concreto y astuto, tiene gran agudeza mental. Paciente y tenaz, siempre encuentra la manera de modificar las circunstancias que lo rodean para ajustarlas a sus propias necesidades. Es fiel y perseverante, y muy agradecido por las cosas que ha logrado en la vida. En un aspecto negativo, puede ser posesivo, arrogante y muy exigente.

Su animal complementario: Serpiente

Su color: Azul



Ciervo (21 de mayo – 20 de junio)

El Ciervo es simpático y afable, es un conversador consumado. Le encanta estar entre amigos, y no cesa de comunicar su alegría y sus ganas de vivir, aunque puede ser un poco egocéntrico y narcisista. Cuando canaliza negativamente su energía, se vuelve irresponsable, impaciente, y de dos caras.

Su animal complementario: Búho

Su color: Verde



Pájaro Carpintero (21 de junio – 22 de julio)

Extrovertido y cordial, es muy sentimental, suele rodearse de amigos y personas afines para sentirse potegido. Necesita ser útil y sentirse necesitado, y establece una gran empatía con los demás, sus vínculos son profundos y es muy dedicado a la familia. En su aspecto negativo, puede ser celoso, posesivo y rencoroso.

Su animal complementario: Oso

Su color: Rosa



Salmón (23 de julio – 22 de agosto)

Muy activo, creativo y de gran generosidad, es un motivador natural, su entusiasmo es contagioso. Es espontáneo y muy fogoso, su actitud combativa lo impulsa a ir contra la corriente, incluso al punto de desafiar toda norma. Tiene gran seguridad en si mismo, le teme al ridículo. En su aspecto negativo, es intolerante y exagerado en sus reacciones.

Su animal complementario: Nutria

Su color: Rojo



Oso (23 de agosto – 22 de septiembre)

Pragmático, sensato y considerado, el Oso hace las cosas sin prisa, pausadamente, y todo lo hace bien. Ama los detalles, las rutinas cotidianas y ser útil a otros. Sabe escuchar, y dar buenos consejos. Si canaliza negativamente su energía, puede ser escéptico, perezoso y mostrar estrechez mental.

Su animal complementario: Lobo

Su color: Violeta



Cuervo (23 de septiembre – 23 de octubre)

El Cuervo es encantador, idealista y diplomático, tiene un don especial para mantener la armonía y el equilibrio a su alrededor. De sentimientos constantes, es muy intuitivo en las relaciones, trata de huir de los conflictos a toda costa. Si alimenta su costado más negativo, puede ser demandante, inconsistente y vengativo.

Su animal complementario: Halcón

Su color: Marrón



Serpiente (24 de octubre – 21 de noviembre)

La serpiente es cambiante, no en vano crece cada vez que muda su piel. Es intuitivo, misterioso y muy conectado con cuestiones intangibles. Muchos chamanes nacen bajo este símbolo animal, en nuestra cultura, se destacan en la medicina. Si se deja dominar por su aspecto negativo, puede ser resentido, violento y bastante vengativo.

Su animal complementario: Castor

Su color: Naranja



Búho ( 22 de noviembre – 21 de diciembre)

De naturaleza cálida y tranquila, el búho se destaca por su carácter jovial y su buena disposición. Sus ideales son muy elevados, su tremenda franqueza puede llegar a herir a personas más sensibles, a veces puede ser cambiante como el viento. Si desarrolla su aspecto negativo, puede ser demasiado indulgente, combativo y resentido.

Su animal complementario: Ciervo

Su color: Negro



Oca ( 22 de diciembre – 19 de enero)

La Oca es respetuosa de las tradiciones, tiene gran sentido de la responsabilidad. Perseverante, tenaz y ambiciosa hasta la exageración, está decidida a triunfar a toda costa. Su aspecto amoroso puede ser muy sociable, apasionado y cariñoso, si está mal aspectado, puede caer en comportamientos obsesivos o adictivos.

Su animal complementario: Pájaro carpintero

Su color: Blanco